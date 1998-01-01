بلاتيني يؤكد التلاعب بقرعة مونديال 1998

وكالات / سما /

أكد ميشيل بلاتيني نائب رئيس "الفيفا" سابقا, وجود تلاعب في قرعة نهائيات كأس العالم في فرنسا 1998، بعدما تعمد وضع المنتخب الفرنسي والبرازيلي في مجموعتين مختلفتين حيث لا يمكن أن يتواجها حتى المباراة النهائية.

اللجنة المنظمة لـ"الفيفا" قررت وضع البرازيل في المجموعة الأولى, وفرنسا في المجموعة الثالثة، إذ من المستحيل أن يلعبا ضد بعضهما حتى النهائي.

وقال بلاتيني: "كان قرارا من أجل إرضاء الجميع جعل فرنسا تلعب ضد البرازيل في المباراة النهائية, إنه حلم الجميع".

وكان منتخبا فرنسا والبرازيل قد تجاوزا دور المجموعات على رأس مجموعتيهما كما كان متوقعا ليتواجها في النهائي في 12 يوليو 1998.