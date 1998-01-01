أليسون يفتح الباب أمام رحيله إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

ترك حارس المرمى البرازيلي ولاعب فريق روما الإيطالي أليسون بيكر الباب مفتوحاً للانتقال إلى ريال مدريد في ظل الأخبار التي تربطه بتعزيز تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وارتبط أليسون بيكر الذي يعتبر حارس مرمى البرازيل الأول في كأس العالم 2018 بجانب تألقه مع روما في الموسم الحالي بالانتقال إلى ريال مدريد بجانب حراس مرمى أخرين مثل ديفيد دي خيا ويان أوبلاك وتيبو كورتوا خاصة أن كيكو كاسيا سيرحل في وقت سيكون به كيلور نافاس احتياطياً.

وقال حارس المرمى البرازيلي في تصريحلات لشبكة “بريميوم سبورت” التلفزيونية الإيطالية “الله يعلم ماذا سيحدث بشأن مستقبلي، أعيش كل لحظة بالتدريب والتعلم وأريد التألق في كأس العالم ، لا أفكر في مستقبلي كثيراً لأني سعيد في روما”.

وأضاف “أفكر فقط في كأس العالم وأريد تقديم مستوى جيد في البطولة ، بعد ذلك سنرى ما سيحدث”.

وكان أليسون قد قال في تصريحات لصحيفة “جلوبو سبورت” قبل شهر كامل أن الارتباط بريال مدريد يعني أنه يعمل بشكلٍ جيد، معرباً عن سعادته بهذا الأمر”.