مورينيو يستمتع بفشل ماركوس راشفورد !

وكالات / سما /

شن جيرمين جيناس نجم الكرة الإنجليزية السابق هجوماً لاذعاً على جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بسبب معاملته السيئة للمهاجم الشاب ماركوس راشفورد.

وكان مورينيو قد هاجم راشفورد على الملأ بشكل مبطن بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون مطلع الشهر الجاري، حيث لم يخفي المدرب البرتغالي غضبه من المهاجم صاحب 20 عام سواء أثناء المباراة أو بالمؤتمر الصحفي.

وقال مورينيو لوسائل الإعلام عقب الهزيمة من برايتون “كنتم تسألوني لماذا هذا اللاعب يلعب وهذا اللاعب يبقى على مقاعد البدلاء، لماذا يلعب لوكاكو دائماً ؟ الآن أصبحت لديكم الإجابة لماذا يلعب لوكاكو دائماً”.

ولم تعجب هذه التصريحات نجم توتنهام السابق جيرمين جيناس الذي يرى أن مورينيو لديه مشكلة شخصية مع ماركوس راشفورد، وأنه بهذه الطريقة يدمر موهبة شابة قبل أن تنضج.

وقال جيرمين جيناس خلال حواره مع شبكة بي بي سي “سمعت ما قاله مورينيو بعد مباراة برايتون، لقد أزعجني في الحقيقة، عندما تتعامل مع لاعب صغير مثل راشفورد، فمن الخطأ التعامل معه بهذه الطريقة”.

وتابع “تصريحات مورينيو تشعر منها أنه يستمتع كلما يفشل راشفورد، انتهز الفرصة ليقول أنه على صواب، وهذه ليست طريقة سليمة لحل مشكلة عند لاعب شاب”.