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مظاهرة نصرة لغزة في كفر مندا

الجمعة 18 مايو 2018 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة نصرة لغزة في كفر مندا



كفر مندا/سما/

انطلقت في قرية كفر مندا، بعد صلاة الجمعة من هذا اليوم، مظاهرة نُصرة لغزة وتنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة، يوم الإثنين الماضي.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام المنددة بالحصار الجائر على غزة، وهتفوا "يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة" و"الأقصى لأصحابه مش لترامب وكلابه".

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والشعارات الداعية لإسناد أبناء غزة.

وفي نفس السياق، يواصل فلسطينيو أراضي الـ48، الحشد للتظاهر ضد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في غزّة، والقمع الدموي الذي مارسه بحقهم، منذ انطلاق مسيرات العودة، نهاية آذار/ مارس الماضي، والذي راح ضحيّته حتى الآن 120 شهيدًا وأكثر من 10 آلاف جريح.

وتعمّ المظاهرات جميع أراضي فلسطين التاريخية، منذ مجزرة يوم الإثنين الماضي، التي أدت إلى استشهاد 63 غزّيًا وإصابة 3188 في يوم واحد.


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