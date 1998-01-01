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بدء الاستعدادات لنهائي كأس فلسطين

الجمعة 18 مايو 2018 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء الاستعدادات لنهائي كأس فلسطين



غزة / سما /

يشرع السبت فريق كرة القدم الأول في نادي شباب خان يونس في المرحلة الأولى من تدريباته عقب تتويجه بكأس القطاع على حساب جاره شباب رفح استعداداً لمباراة نهائي كأس فلسطين.

وكان الجهاز التدريبي بقيادة المدرب محمد أبو حبيب أعطى اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوعين, حيث سيخوض الفريق 4 تدريبات أسبوعياً بعد صلاة التراويح, ستكون على ملعب اليرموك بمدينة غزة الذي سيشهد اللقاء مع بطل كأس الضفة الغربية.

ومن المقرر حسب خطة الجهاز الفني أن يخوض الفريق الابيض 3 مباريات ودية للوقوف على قدرات الفريق وتحضيراته، وذلك قبل خوض مباراتيه ذهاباً في 20 من حزيران المقبل في غزة، و23 من الشهر ذاته في الضفة الغربية لتحديد بطل كأس فلسطين.

يشار إلى أن شباب خان يونس فاز بكأس القطاع قبل ثلاثة مواسم وخسر كاس فلسطين أمام أهلي الخليل بطل الضفة الغربية الموسم قبل الماضي كما أنه توج هذا الموسم بثنائية الدوري والكأس.

#كأس فلسطين #نهائي

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