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"لقاء ودي سري" لقادة مصر والسعودية والإمارات والبحرين

الجمعة 18 مايو 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لقاء ودي سري" لقادة مصر والسعودية والإمارات والبحرين



الرياض /وكالات/

كشف مسؤول سعودي، الجمعة، عن "لقاء ودي" غير معلن جمع قادة الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بالقاهرة قبل أيام.
جاء ذلك في تغريدة نشرها بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".
ونشر عساكر صورة تجمع بن سلمان، وهو يضع يديه على كتفي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبجوارهم ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وسط ابتسامات بينهم.
وغرد العساكر أعلى الصورة قائلا: "لقاء وديٌّ يستمر بين الأشقاء كان في ضيافة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قبل أيام".

#السيسي #مجمد بن سلمان #محمد بن زايد

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