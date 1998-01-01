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أمير قطر: إيران دولة إقليمية قوية ينبغي حل الخلافات معها عبر الحوار

الخميس 17 مايو 2018 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر: إيران دولة إقليمية قوية ينبغي حل الخلافات معها عبر الحوار



الدوحة/وكالات/

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعليقا على محاولات إثارة التوتر ضد طهران، إن إيران دول إقليمية قوية وأن السبيل الوحيد لحل الخلافات والقضايا الدولية معها يكمن في الحوار فقط.

وندد الشيخ تميم، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف ومحاصرة قطاع غزة ومجارز القتل بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أمير قطر أن مؤتمر قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المرتقب في إسطنبول يشكل فرصة مناسبة لإجراء مشاورات ومحادثات حول القضايا والمعضلات الإقليمية.

وبحث الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التطورات الأخيرة في فلسطين، والتحضيرات للقمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول غدا الجمعة.

وأفاد مراسل "RT" في طهران بأن الرئيس الإيراني أبلغ أمير قطر بضرورة أن ترد الدول الإسلامية في اجتماع اسطنبول بقوة على ما وصفه بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال روحاني إن"نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خطوة استفزازية وقتل الشعب الفلسطيني على يد الصهاينة جرائم يأسف لها العالم".

وتطرق روحاني خلال المكالمة إلى توتر الوضع في الخليج، مؤكدا أن "بلاده مستعدة للحوار بشأن قضايا المنطقة مع دول الخليج لكن للأسف هناك بعض الدول تعتبر أنه يجب اختيار طريق آخر غير الحوار".

من جانبه أثنى أمير قطر على مواقف إيران البناءة تجاه مقاطعة قطر، داعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

ودان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما شجب قتل الفلسطينيين في غزة.

وأعرب عن أمله في أن يكون اجتماع اسطنبول فرصة جيدة للتباحث بشأن قضايا المنطقة.

#قطر #ايران #روحاني #تميم

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