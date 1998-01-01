جمعية الإغاثة : الشحنة الأولى من الأدوية من فلسطينيي 48 تصل غزة

القدس المحتلة/سما/

قامت الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين في فلسطين 48 ، اليوم الخميس، بإيصال الشحنة الأولى من قافلة المعدات والأدوات الطبية والأدوية المستعجلة، استجابة لنداء الإغاثة المنبعث من مستشفيات غزة المحاصرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته "جمعية الإغاثة" وصلت نسخة عنه لـ"سما " اليوم، الخميس.

وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية (الجنوبية)، الشيخ صفوت فريج، إنه "قمنا بتحويل مشاعر الغضب والمسيرات إلى حملات طبية طارئة ومستعجلة لأهلنا في غزة، عقب المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال، والتي أسفرت عن عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، وهذا هو دأب جمعية الإغاثة التي تقف إلى جانب شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من ربع قرن".

وأضاف: "أشكر أهلنا في الداخل الفلسطيني على سرعة استجابتهم لحملات الإغاثة المتنوعة، وسنبقى على العهد حتى تفريج الكرب وزوال الحصار".

وقال رئيس الجمعية، د. علي الكتناني، إن "هذه هي الشحنة الأولى التي انطلقت إلى قطاع غزة، بناء على المعطيات التي وصلت جمعيتنا من مستشفيات قطاع غزة، ونرجو أن تخفف هذه الحملة من حدة النقص في الأدوية والمعدات الطبية، على ضوء الوضع الصحي الكارثي هناك، واغتنم هذه الفرصة لأشكر أهلنا في الداخل الفلسطيني، وكافة الكوادر الفاعلة في جميع قرانا ومدننا من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، كما أدعو أهلنا ونحن في شهر الخيرات للتبرع بسخاء لهذه الحملة الطارئة المنتهية بعد ايّام قليلة حتى نتفرغ لباقي مشروعات رمضان وهي كثيرة بفضل الله، وستبقى غزة وأهلها في سلم أولوياتنا، حتى يزول عنها الحصار، وعن أهلها الظلم الناتج عن الاحتلال البغيض".