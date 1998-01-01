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تظاهرة في الناصرة ضد العدوان على غزة وجرائم قتل النساء

الخميس 17 مايو 2018 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة في الناصرة ضد العدوان على غزة وجرائم قتل النساء



الناصرة/سما/

شارك العشرات من الناشطات والناشطين السياسيين وجمعيات المجتمع المدني في تظاهرة رفع شعارات في منطقة العين بمدينة الناصرة، اليوم الخميس، نصرة لغزة وتنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة، يوم الإثنين الماضي، واحتجاجا على جرائم قتل النساء في المجتمع العربي.

وشارك في التظاهرة كل من رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ونواب من القائمة المشتركة وممثلات عن جمعيات نسوية وممثلين الأحزاب السياسية.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بقتل النساء، وأخرى ضد العدوان على قطاع غزة، مطالبين بوقف المجزرة وتدخل المجتمع الدولي لرفع الحصار والقتل والظلم عن قطاع غزة.

#غزة #الناصرة #مظاهرات

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