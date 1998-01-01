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تقرير :الشرطة الاسرائيلية لم تفعل شيئا لمنع قتل الشقيقتين نورة وحياة ملوك في يافا

الخميس 17 مايو 2018 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير :الشرطة الاسرائيلية لم تفعل شيئا لمنع قتل الشقيقتين نورة وحياة ملوك في يافا



يافا/سما/

من المعلومات المتوفرة في ملف جريمة القتل المزدوجة التي ارتكبها شاب (28 عاما) في يافا بحق شقيقتيه فجر اليوم، الخميس، أن الجريمة نُفذت أمام أفراد العائلة، وأن القاتل أدين مرتين سابقا بتهديد إحدى القتيلتين، وأن الشرطة لم تفعل شيئا لمنع الجريمة النكراء.

أقدم الشاب على طعن شقيقتيه نورة مُلوك (21 عاما) وحياة مُلوك (19 عاما) وقتلهما بزعم المس بما يُسمى "شرف العائلة" في الشقة السكنية التي ضمت 13 نفرا بشارع "باروخ كروو" التي سكنوها قبل نحو عام بعد قدومهم من منطقة الضفة الغربية.

ونُقل عن أحد أفراد الأسرة قوله "لم أقم بفعل أي شيء لمنع القتل، لماذا أتدخل؟ فقد رأيت شقيقي وهو يفعل ذلك".

واتصل الشقيق الأكبر للضحيتين، والدتي طفلين في عاميهما الأول، صباح اليوم، وأبلغ الشرطة بأنه قتلهما طعنا بالسكين.

وقال الشقيق الآخر للجيران أن شقيقه قتل شقيقتيه على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" وزعم مبررا الجريمة البشعة أنه "في الآونة الأخيرة لم أتمكن من السير في الشارع. جميعهم نظروا علينا نظرة ازدراء بسبب أفعالهما. شقيقي قام بفعل ما يجب فعله وأعاد الاحترام للعائلة"!

الجريمة البشعة نُفذّت في الطابق الثالث في بناية مكونة من 8 طوابق، كانت علامات العنف وآثار الطعنات والدماء على جثتي المغدورتين.

اعتقلت الشرطة الشقيق القاتل، وبحسب الشرطة أيضا فإن المشتبه بارتكاب جريمة القتل عانى من مشاكل نفسية في السابق. وأخرجت الشرطة أفراد الأسرة من الشقة.

قال عدد من الجيران إن "الجريمة كانت مسألة وقت ليس إلا". شركة "حلميش" التابعة لبلدية تل أبيب زجت 13 نفرا في 3 غرف، أطفال صغار، ورجال ونساء كبار.

إحدى الجارات إنه "طوال الوقت كنا نسمع صراخا منبعثا من شقة العائلة، كل الوقت كان هناك مشاكل وعنف. أبلغنا الشرطة، وشركة حلميش، وقالوا إنه لا يوجد ما نقوم به. كذلك فإن قسم الرفاه الاجتماعي في بلدية تل أبيب لم يقم بحل المشكلة وتجاهلها. كان واضحا لنا أن هذا سينتهي بجريمة قتل".

وقال آخرون إن "أبناء العائلة زينوا، أمس، الشقة بزينة رمضان ولم يُسمع صراخ، وفوجئنا حين حضرت الشرطة وطواقم الإسعاف وعرفنا بالجريمة التراجيدية".

جرى نقل الجثتين إلى معهد التشريح في أبو كبير، وكذلك باشرت الشرطة التحقيق وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، ولم تستبعد أن تكون الضائقة الاقتصادية والاكتظاظ في الشقة قد تسبب بالمشاحنات والتوترات بين أفراد العائلة، رغم أن الشقيق أدين سابقا مرتين بتهديد إحدى شقيقته.

عن عرب 48

#يافا #قتل #شرف العائلة

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