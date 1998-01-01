رجل أعمال سعودي: دعائي في رمضان .. اللهم انصر بني إسرائيل على عدوهم وعدونا (فيديو

الرياض / وكالات /

قال رجل الاعمال والمستشار الاقتصادي السعودي خالد الأشاعرة إن القضية الفلسطينية ليست مقدسة، وأضاف في حديث قصير لتلفزيون “بي بي سي” ، دفاعا عن نفسه في مواجهة الحملة التي شنها ضده مدونون على “تويتر” بسبب تغريدات أطلقها أمس، و قال الأشاعرة لـ “بي بي سي: ” المقدسات معروفة ولكن هؤلاء – في اشارة للفلسطينيين-مجموعة شعب كانوا شعبا يسمى شعب فلسطين والان أصبحوا مرتزقة لقتل المسلمين”

ولم ينف الأشاعرة صحة التغريدات محل الغضب، بل أضاف ” التغريدات كلها موجودة حتى الان بحسابي، انا سجلت موقف معارض للحكومة السعودية منذ 70 عام، أنفقت السعودية عليهم المال والنتيجة حرب واتهام وسب وشتم السعودية ونكران الدعم لـ70ـ سنة “.

وكان رجل الأعمال السعودي الأشاعرة غرد على “تويتر” بدعاء وجد الاستهجان من المدونين، الذين طالبوا السلطات السعودية بالقبض عليه، تحت وسم #نطالب_باعتقال_الصهيوني_خالد_الأشاعرة . وكان الأشاعرة قد كتب في تغريدة له أمس: “اللهم انصر بني إسرائيل ع عدوهم وعدونا، اللهم إن كان من الفلسطينيين قد باعوا أرضهم ثم نقضوا بيعهم وخانوا المسلمين وظاهروا عليهم تحت راية المجوس ثم قذفوا المسلمات وبهتوا المسلمين وقتلوا المسلمين بسوريا واستكبروا فشتتهم وأخذلهم وانصر بني إسرائيل عليهم”. وأكمل موضحا “هذا دعائي برمضان هذا العام “. ​

موقف السعودي خالد الأشاعرة لم تعبر عنه تغريده واحدة، فقد غرد أمس أيضا على حسابه مدافعا، حيث كتب :”ماورد بالقرآن من خطايا وذنوب بنو اسرائيل واستكبارهم وجحودهم وتبديلهم للكلم عن مواضعه واستباحتهم للمنكرات وبهتانهم الصالحين تجده واقعا بين المسلمين للأسف خاصة من يعادوننا ، فالذنوب ليست مقرونة بالأسماء بل بالأفعال.فذنوب بنو اسرائيل وعقوبتها لكل من فعل فعلهم وليست مقرونة بهم فقط”.