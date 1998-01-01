جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

رجل أعمال سعودي: دعائي في رمضان .. اللهم انصر بني إسرائيل على عدوهم وعدونا (فيديو

الخميس 17 مايو 2018 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجل أعمال سعودي: دعائي في رمضان .. اللهم انصر بني إسرائيل على عدوهم وعدونا (فيديو



الرياض / وكالات /

قال رجل الاعمال والمستشار الاقتصادي السعودي خالد الأشاعرة إن القضية الفلسطينية ليست مقدسة، وأضاف في حديث قصير لتلفزيون “بي بي سي” ، دفاعا عن نفسه في مواجهة الحملة التي شنها ضده مدونون على “تويتر” بسبب تغريدات أطلقها أمس، و قال الأشاعرة لـ “بي بي سي: ” المقدسات معروفة ولكن هؤلاء – في اشارة للفلسطينيين-مجموعة شعب كانوا شعبا يسمى شعب فلسطين والان أصبحوا مرتزقة لقتل المسلمين”

ولم ينف الأشاعرة صحة التغريدات محل الغضب، بل أضاف ” التغريدات كلها موجودة حتى الان بحسابي، انا سجلت موقف معارض للحكومة السعودية منذ 70 عام، أنفقت السعودية عليهم المال والنتيجة حرب واتهام وسب وشتم السعودية ونكران الدعم لـ70ـ سنة “.

وكان رجل الأعمال السعودي الأشاعرة غرد على “تويتر” بدعاء وجد الاستهجان من المدونين، الذين طالبوا السلطات السعودية بالقبض عليه، تحت وسم #نطالب_باعتقال_الصهيوني_خالد_الأشاعرة .   وكان الأشاعرة قد كتب في تغريدة له أمس: “اللهم انصر بني إسرائيل ع عدوهم وعدونا، اللهم إن كان من الفلسطينيين قد باعوا أرضهم ثم نقضوا بيعهم وخانوا المسلمين وظاهروا عليهم تحت راية المجوس ثم قذفوا المسلمات وبهتوا المسلمين وقتلوا المسلمين بسوريا واستكبروا فشتتهم وأخذلهم وانصر بني إسرائيل عليهم”. وأكمل موضحا “هذا دعائي برمضان هذا العام “.  ​

موقف السعودي خالد الأشاعرة لم تعبر عنه تغريده واحدة، فقد غرد أمس أيضا على حسابه مدافعا، حيث كتب :”ماورد بالقرآن من خطايا وذنوب بنو اسرائيل واستكبارهم وجحودهم وتبديلهم للكلم عن مواضعه واستباحتهم للمنكرات وبهتانهم الصالحين تجده واقعا بين المسلمين للأسف خاصة من يعادوننا ، فالذنوب ليست مقرونة بالأسماء بل بالأفعال.فذنوب بنو اسرائيل وعقوبتها لكل من فعل فعلهم وليست مقرونة بهم فقط”.

#رجل أعمال سعودي #اسرائيل

أخبار ذات صلة

حفل مختلط

فيديو: حفل مختلط على شاطئ سعودي بترخيص رسمي يشعل غضب سعوديين

إعلامي سعودي

إعلامي سعودي: السجون في عهد بن سلمان جنة والفياغرا فيها توزع مجاناً (فيديو)

كاتب سعودي

فيديو: كاتب سعودي: الآذان مرعب ويثير الفزع في بلادنا ويجب تقليص المساجد

كاتب سعودي

كاتب سعودي : مشكلتنا مع إيران وليست مع إسرائيل

اقتصادي سعودي

اقتصادي سعودي: إسرائيل ستصبح الوجهة السياحية الأولى لنا‎

باحث سعودي

باحث سعودي: على حماس أن تختار إما خندق السلام مع إسرائيل أو خندق إيران

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. إسرائيل تنشر قائمة اغتيالات واسعة لقادة كتائب "القسام" في غزة

القناة 10 تزعم : الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي حاد.. عريقات: الرئيس يخضع لفحوصات

صور: رفع صورة ضخمة للرئيس المصري في مفترق السرايا وسط مدينة غزة

الصدر يمهل قاسم سليماني 48 ساعة لمغادرة العراق

فيديو.. الاعتداء على الفنانة ريم البارودي بعد ضربها لوالدتها!

ما هو المشروع الخطير الذي يقوده البغدادي بعد شائعات وفاته ؟

القدس بحنجرة فيروز من جديد.. "إلى متى يا رب؟" ( شاهد )

الأخبار الرئيسية

المختطفين الاربعة

صحيفة: مصر ستفرج عن معتقلي حماس الأربعة بشروط

قيادات حماس

﻿ترتيبات لزيارة ثانية لقيادة حماس للقاهرة لبحث المصالحة وتخفيف الحصار

ترامب

﻿موقع عبري: ترامب سيطرح «صفقة القرن» الشهر المقبل وهذه اهم بنودها

الطائرات الورقية

فيديو: كيف حوّلت الطائرات الورقية حياة مستوطني الغلاف إلى كابوس.. ماذا يفعلون بملاجئهم؟

عزيز عويسات

استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات