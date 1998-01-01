قطر تتبرع بـ 50 مليون $ للاونروا

الدوحة/وكالات/

أعلنت دولة قطر يوم الأربعاء، تبرعها بـ 50 مليون دولار لدعم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وهو نفس التبرع الذي اعلنته في روما حيث جرى التوقيع عليه اليوم.

جاء ذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 50 مليون دولار، بين المفوض العام للأونروا بيير كرينبول ومدير عام صندوق قطر للتنمية سعادة خليفة بن جاسم الكواري اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعد هذا التبرع من دولة قطر-وفق ما أوردته أونروا في بيانها-أمرًا حاسما في حماية سبل وصول لاجئي فلسطين للتعليم الأساسي في عام 2018.

وقال كرينبول إن: "هذا الدعم السخي من قبل قطر وصندوقها للتنمية لن يعمل فقط على المساعدة في تحقيق الاستقرار لتمويل الأونروا هذا العام، بل سيشجع الشركاء الآخرين على تقوية التزاماتهم والانضمام لجهودنا من أجل منع حدوث أزمة إنسانية كبيرة".

من جانبه، أكد الكواري أن هذه الاتفاقية جاءت بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية وتهدف إلى ضمان عدم انقطاع تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وهي تأكيداً على موقف دولة قطر الثابت والراسخ إزاء القضية الفلسطينية.

وتعاني أونروا من عجز في الموازنة جراء قرار الإدارة الأمريكية خفض مساهمتها للمنظمة الدولية التي أنشأت مع بداية اللجوء الفلسطيني، ما يعيق خدماتها في مناطق التواجد الفلسطيني.