نائب فلسطيني يعلن أرقام صادمة ويطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم لإنهاء حصار غزة

غزة / سما/

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن المجتمع الدولي مُطالب بموقف حاسم من حصار غزة غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الانساني، واتخاذ موقف ضاغط على الاحتلال لإنهاء الحصار .

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاربعاء 16-5-2018 إن "الحد الأدنى وبشكل عاجل إنهاء كامل للحصار المفروض على قطاع غزة"

ودعا الخضري الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة توجيه دعم خاص يعالج قضايا غزة الانسانية، ويضع حلول جذرية لازمات البطالة والفقر وسرعة اعمار ما دمره الاحتلال في حرب ٢٠١٤، ويعزز صمود الشعب الفلسطيني.

وبين أن غزة وهي تضمد جراحها بصعوبة لا زالت تحتاج الكثير من حقوقها وحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، وبحاجة إلى رفع الحصار بشكل كامل، ووضع حلول جذرية للأزمات الانسانية والاقتصادية خاصة الوضع الصحي.

وتحدث الخضري عن أرقام صعبة ومرعبة، حيث ٨٠٪ تحت خط الفقر، وأربعة ساعات يومياً تصل الكهرباء للمواطن وأحيانا أقل، فيما 95% من المياه غير صالحة للشرب، فيما ربع مليون عامل مُعطل عن العمل، وآلاف الخريجين بلا أدنى حق من حقوقهم في إيجاد فرص عمل مناسبة تعطي الأمل لهم ولأسرهم، ومعدلات البطالة بين الشباب تقترب من ٦٠٪، فيما معدل دخل الفرد اليومي دولارين فقط.

وبين أن مليون ونصف يعيشون على المساعدات، منهم مليون لاجئ مهددين مع كل اللاجئين في حال استمرت أزمة الأونروا، مبيناً أن أكثر من ٥٠٪ من الأدوية رصيدها صفر في المستشفيات.

وأشار إلى أن هذا الواقع الأكثر من صعب، لا يمكن أن يستمر، ويجب أن تنتهي كل الأزمات الانسانية والاقتصادية، لينظر العالم كيف يعيش مليوني فلسطيني في غزة في اكبر سجن في العالم محروم من ابسط الحقوق الانسانية.

وقال الخضري "حق شعبنا في الحرية وانهاء الاحتلال واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس هو حق ثابت لا تنازل عنه ونسعى متحدين لتحقيقه".