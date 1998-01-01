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مقتل الشاب يوسف محاميد بجريمة إطلاق نار في ام الفحم

الأربعاء 16 مايو 2018 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل الشاب يوسف محاميد بجريمة إطلاق نار في ام الفحم



ام الفحم/سما/

أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه شابين في مدينة أم الفحم، بعد منتصف الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل الشاب يوسف كيوان محاميد (21 عاما).

وذكرت مصادر في أم الفحم أن الجريمة وقعت في حي عين جرار في المدينة، وأنه تم إطلاق النار على محاميد أمام بيته.

وقالت الشرطة إن طاقم إسعاف نقل جريحان (21 و22 عاما) من أم الفحم، عند الساعة الواحدة والنصف قبيل فجر اليوم، الأربعاء، إلى مستشفى "هعيمق" في العفولة.

ووصفت في بيان جراح أحدهما بالخطيرة والآخر بالمتوسطة، وأنه جرى لاحقا الإعلان عن وفاة محاميد متأثرا بجروحه.

وعلم أن مجهولين أطلقوا النار من سيارة عابرة بكثافة على الشابين، ومن ثم لاذوا بالفرار.

وحضرت قوات الشرطة إلى مكان الجريمة وباشرت بالتحقيق في ملابساتها دون الإعلان عن معتقلين ولا خلفية الجريمة.


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