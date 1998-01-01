جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

أبو عرار: على الجميع أن يقف مع الاهل في غزة من موقعه وبقدرته ولو بالكلمة

الأربعاء 16 مايو 2018 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عرار: على الجميع أن يقف مع الاهل في غزة من موقعه وبقدرته ولو بالكلمة



القدس / سما /

شارك النائب طلب أبو عرار في الكثير من الفعاليات والنشاطات للتنديد في تصرفات إسرائيل العنيفة وغير الموزونة والتي أدت لسقوط العشرات من الشهداء في الحدود بين قطاع غزة المحاصر ومناطق ال-48.

وأعرب النائب عن إستنكاره وغضبه العارم من قيام إسرائيل، والتي تدعي على انها واحة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسطـ.

وفي مشاركته في أحد المظاهرات قال:" أحداث غزة مأساوية وتراجيدية من الدرجة الأولى، وقتل المواطنين العزل، الذين يتظاهرون بطريقة سلمية من أجل التعبير عن رفضهم لحصار غزة ومطالباتهم برفع الحصار، هو جريمة حرب حسب القانون الدولي.

وأضاف:":" نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، فالأهل في غزة دمهم دمنا، هم منا ونحن منهم، ألمهم من ألمنا، وألمنا من المهم. اسرائيل قامت على الدماء، وما زالت تقوم بالمجازر، فهم مهاجرون والاهل في غزة هم الأصل، فمجازهم لن تردع أبناء شعبنا من المطالبة بحقهم".

وتابع قوله:" على العالم الحر ان يقف صفا واحدا ضد هذه المجازر ومن يرتكبها، وعلينا نحن في الداخل الفلسطيني ان نقف مع الاهل في غزة كل من موقعه".

وأختتم خطابه:" هناك حاجة ملحة لتقصي حقائق ما حدث من خلال تحقيق مستقل وشفاف بعيداً عن الإنحياز الأمريكي الاعمى لإسرائيل، مؤكداً على أن تصرفات إسرائيل الدموية تدمر كل بارقة امل من اجل تحقيق السلام".

هذا وناشد النائب طلب أبو عرار الجماهير العربية بالتبرع في حملة الإغاثة التي أطلقتها الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين لإغاثة الاهل في غزة.

#أبو عرار #غزة

أخبار ذات صلة

السيسي يؤكد حرصه على الاهل في غزة وعباس يشكره لمواقفه المساندة للقضية الفلسطينية

جمال مبارك

يديعوت: نجل مبارك يتجه نحو الرئاسة وينافس الجميع

صورة: باسم يوسف يصدم الجميع بصورة مع إبنته في الحمام

6 إبريل «أحمد ماهر»: الجميع أخطأ وعليه الاعتذار و«الإخوان» جزء من الشعب

تشاورنا مع الجميع ورفضوا الانضمام ..هنية: الحكومة بصدد تعديل وزاري قريب

تشاورنا مع الجميع ورفضوا الانضمام ..هنية: الحكومة بصدد تعديل وزاري قريب

السيسي- ارشيف

السيسي: مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان والذي انتهك إنسانية الجميع في العالم

الأكثر قراءة اليوم

تلفزيون عبري : عرض مصري وآخر قطري بشأن تفاهمات بين اسرائيل وحماس وهذه اهم التفاصيل..

الجهاد الاسلامي تهدد بقصف تل أبيب اذا استمرت الغارات على غزة

ماذا قال العالول حول اخر التطورات الصحية للرئيس عباس ؟

شاهد.. أمير سعودي منشق يدعو للاطاحة بالملك سلمان

فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن الوحدة التي كان لها دور كبير في أحداث غزة

ميلادينوف : غزة على حافة الهاوية و يطرح خطة لانقاذ القطاع

ليبرمان: السلطة تحاول عبر تحركاتها قلب الساحة الدولية وهذا ما قاله عن رحيل ابو مازن ..

الأخبار الرئيسية

معبر ايرز

قناة اسرائيلية : وفد روسي زار غزة سرا امس و التقى قيادة حماس

الرئيس عباس

موقع عبري يزعم : "إسرائيل" تهدد الرئيس عباس والسبب غزة

السفير الأمريكي

السفير الأمريكي لدى إسرائيل : الفلسطينيون سيدفعون الثمن

مستوطنات - ارشيف

ليبرمان يصادق على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بصورة فورية في الضفة

اعتقال- ارشيف

دهس واعتقال منفذ عملية إطلاق النار على حاجز "النفق" غرب بيت جالا