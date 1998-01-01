أبو عرار: على الجميع أن يقف مع الاهل في غزة من موقعه وبقدرته ولو بالكلمة

القدس / سما /

شارك النائب طلب أبو عرار في الكثير من الفعاليات والنشاطات للتنديد في تصرفات إسرائيل العنيفة وغير الموزونة والتي أدت لسقوط العشرات من الشهداء في الحدود بين قطاع غزة المحاصر ومناطق ال-48.

وأعرب النائب عن إستنكاره وغضبه العارم من قيام إسرائيل، والتي تدعي على انها واحة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسطـ.

وفي مشاركته في أحد المظاهرات قال:" أحداث غزة مأساوية وتراجيدية من الدرجة الأولى، وقتل المواطنين العزل، الذين يتظاهرون بطريقة سلمية من أجل التعبير عن رفضهم لحصار غزة ومطالباتهم برفع الحصار، هو جريمة حرب حسب القانون الدولي.

وأضاف:":" نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، فالأهل في غزة دمهم دمنا، هم منا ونحن منهم، ألمهم من ألمنا، وألمنا من المهم. اسرائيل قامت على الدماء، وما زالت تقوم بالمجازر، فهم مهاجرون والاهل في غزة هم الأصل، فمجازهم لن تردع أبناء شعبنا من المطالبة بحقهم".

وتابع قوله:" على العالم الحر ان يقف صفا واحدا ضد هذه المجازر ومن يرتكبها، وعلينا نحن في الداخل الفلسطيني ان نقف مع الاهل في غزة كل من موقعه".

وأختتم خطابه:" هناك حاجة ملحة لتقصي حقائق ما حدث من خلال تحقيق مستقل وشفاف بعيداً عن الإنحياز الأمريكي الاعمى لإسرائيل، مؤكداً على أن تصرفات إسرائيل الدموية تدمر كل بارقة امل من اجل تحقيق السلام".

هذا وناشد النائب طلب أبو عرار الجماهير العربية بالتبرع في حملة الإغاثة التي أطلقتها الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين لإغاثة الاهل في غزة.