جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

باحث سعودي: أُهنئ دولة "إسرائيل" على الحدث التاريخي وأشكر الله أنها هي من تدير القدس

الأربعاء 16 مايو 2018 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باحث سعودي: أُهنئ دولة "إسرائيل" على الحدث التاريخي وأشكر الله أنها هي من تدير القدس



الرياض / وكالات /

واصل عبد الحميد حكيم مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، تمجيده للاحتلال الإسرائيلي، حيث هنأ من أسماها بـ "دولة إسرائيل" بنقل السفارة الأمريكية الى القدس.

وقال حكيم في تغريده على حسابه بتويتر: "أتقدم بالتهنئة لدولة إسرائيل شعبا وحكومة بمناسبة هذا الحدث التاريخي".

وتابع: "عندما زرت القدس وجدتها مدينة من العالم الاول فأدركت احترام المجتمع الإسرائيلي لعاصمتهم المقدسة ولثقافة حرية العبادة فيها وشكرت الله بأن مكة والمدينة والقدس تحت إدارة أنظمة تحترم قداسة هذه المدن وجعلتها من أجمل مدن العالم"

وكان الباحث السعودي  قد ألقى تصريحات سابقة قال فيها: "نحن كعرب علينا أنْ نعترف وندرك أنّ القدس هي رمز دينيّ لليهود أيضًا، ومقدس مثل قداسة مكة والمدينة للمسلمين".

وأضاف: "على العقل العربي أنْ يتحرر من المورث الناصري ومفهوم الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي الذي غرس ثقافة كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخيّ في المنطقة".

#السعودية #القدس #اسرائيل #مكية

أخبار ذات صلة

باحث سعودي

باحث سعودي: على حماس أن تختار إما خندق السلام مع إسرائيل أو خندق إيران

باحث سياسي

باحث سعودي يدعو بن سلمان لفتح سفارة إسرائيلية في الرياض

كاتب سعودي : السودان خدعنا بتسليمه "سواكن" لاردوغان

عشقي

لواء سعودي متقاعد يصف المقاومة الفلسطينية بـ "الانتحار"

عبد الحميد الحكيم

كاتب سعودي يهنئ تل ابيب بمناسبة "عيد الاستقلال" واسرائيل تحتفي

سلطان بن محمد الكبير - ارشيف

الرياض : "رسالة صوتية" لأمير سعودي تكشف تفاصيل ما حدث داخل القصر الملكي

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. إسرائيل تنشر قائمة اغتيالات واسعة لقادة كتائب "القسام" في غزة

القناة 10 تزعم : الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي حاد.. عريقات: الرئيس يخضع لفحوصات

صور: رفع صورة ضخمة للرئيس المصري في مفترق السرايا وسط مدينة غزة

الصدر يمهل قاسم سليماني 48 ساعة لمغادرة العراق

فيديو.. الاعتداء على الفنانة ريم البارودي بعد ضربها لوالدتها!

ما هو المشروع الخطير الذي يقوده البغدادي بعد شائعات وفاته ؟

القدس بحنجرة فيروز من جديد.. "إلى متى يا رب؟" ( شاهد )

الأخبار الرئيسية

المختطفين الاربعة

صحيفة: مصر ستفرج عن معتقلي حماس الأربعة بشروط

قيادات حماس

﻿ترتيبات لزيارة ثانية لقيادة حماس للقاهرة لبحث المصالحة وتخفيف الحصار

ترامب

﻿موقع عبري: ترامب سيطرح «صفقة القرن» الشهر المقبل وهذه اهم بنودها

الطائرات الورقية

فيديو: كيف حوّلت الطائرات الورقية حياة مستوطني الغلاف إلى كابوس.. ماذا يفعلون بملاجئهم؟

عزيز عويسات

استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات