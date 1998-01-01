العاهل السعودي يبلغ الرئيس عباس رسالة هامة !!!

رام الله /سما/

كشف العاهل السعودي سلمان بين عبد العزيز عن ان بلاده بصفتها رئيسا للقمة العربية ستدعو لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء، للخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وابلغ العاهل السعودي الرئيس عباس بهذا الموقف خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الليلة اطمأن فيه على صحة ابو مازن، وتمنى له الصحة والسلامة.

وأدان الملك سلمان بشدة الجريمة التي تمت بحق أبناء شعبنا والجرائم المرتكبة، التي أدت لسقوط 64 شهيدا وآلاف الجرحى، على يد قوات الاحتلال مؤكدا وقوف السعودية إلى جانب فلسطين للوصول إلى انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمته وعاصمتها القدس الشريف.وتبادل الرئيس والملك التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.