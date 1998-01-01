أحداث غزة أدت الى ارتفاع سعر الدولار

وكالات

قال خبراء اسرائيليين كبار في المجال الإقتصادي والعلوم المصرفية بأن التوتر الأخير الذي شهدته المنطقة على الحدود مع قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى إعادة السفير التركي من أمريكا واسرائيل، سيؤدي إلى تزايد المخاوف لدى المستثمرين والتجار من عدم استقرار الوضع الأمني في المنطقة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على عملة الدولار التي تأتي في الغالب من المستوردين الأجانب، مما سيرفع من سعر الدولار أمام قوة الشيقل الاسرائيلي.

ووفقا لموقع "كلكلست العبري" والمختص بالمجالات الاقتصادية فقد أوضح الخبراء بأن قوة الدولار ستتفوق خلال الفترة المقبلة على قوة الشيقل الاسرائيلي، حيث أنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 3.63 شيقل .