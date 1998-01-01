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الملك سلمان: كأني ألاحظ تغيراً في طعم ماء زمزم؟

الثلاثاء 15 مايو 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان: كأني ألاحظ تغيراً في طعم ماء زمزم؟



وكالات / سما /

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس إنه تلقى اتصالات من الملك سلمان بن عبد العزيز؛ تسائل فيه ما إذا كان هناك إضافات على ماء زمزم تُغير من طعمه، وهذا من حرصه على سلامة زمزم ونقائها.

وأضاف السديس في حديثه خلال اللقاء الإعلامي السنوي إن الملك سلمان قال له: " كأني ألاحظ تغيراً في طعم ماء زمزم؟ هل تضيفون عليه شيئاً؟ حافظوا على جودة مياه زمزم.

وأشار السديس إلى أنه يتم تطويرمشروع خادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم بحيث يكون زمزم في متناول الجميع وبسعر رمزي؛ بالإضافة لطرح عبوات جديدة متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء والغش في ماء زمزم.

#الملك سلمان #السديسي #ماء زمزم

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