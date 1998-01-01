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"تحذير جديد" من السيارات ذاتية القيادة

الثلاثاء 15 مايو 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تحذير جديد" من السيارات ذاتية القيادة



وكالات / سما /

حذر خبير بريطاني في الذكاء الصناعي من خطورة قيادة السيارات ذاتية القيادة، مشددا على أنها ليست آمنة ولا يمكن التنبؤ بسلوكها، لا سيما عند القيادة في المناطق المفتوحة مثل الغابات.

وقال ديميس هسابيس، الشريك المؤسس لشركة DeepMind المتخصصة في الذكاء الصناعي: "إذا كنت ستستخدم سيارات ذاتية القيادة، فعليك اختبارها كما نختبرها في المعمل قبل وضعها على الطريق"، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وأضاف هسابيس في حديث أمام الجمعية الملكية في لندن، أن تقنية الذكاء الصناعي قد تكون غير مناسبة لمثل هذه الأنظمة، خصوصا أنها تطرح تحديات بشأن السلامة على الطريق.

وقال الخبير البريطاني، الذي اشترت"غوغل" شركته مقابل 400 مليون جنيه إسترليني قبل 4 سنوات: "نحن على دراية كاملة بما تفعله السيارة ذاتية القيادة، لكن ليس على وجه الدقة".

ويتزايد الجدل بشأن كيفية السيارات ذاتية القيادة، لا سيما بعد سلسلة من الحوادث، ما دفع السلطات الأميركية مؤخرا للتحقيق في مدى كفاءة أنظمة الذكاء الصناعي المستخدمة في هذه السيارات.

ويخضع نظام "القيادة الذاتية"، الذي طورته شركة السلامة الكهربائية "تسلا" في وادي السيليكون في الولايات المتحدة للتحقيق من قبل سلطات السلامة الأميركية بعد حادثين قاتلين.

وعلقت شركة "أوبر" تجربة نظام القيادة الذاتية في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة بعد تزويد سيارة فولفو بهذه التقنية، إذ تسببت بحادث أدى إل مقتل شخص وإصابة آخر المشاة في مارس الماضي.

#السيارات #ذاتية القيادة

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