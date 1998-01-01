ابو ظبي : عملية خاطفة للتحالف العربي ضد الحوثيين في الحديدة

ابو ظبي /وام/

نفذت قوات إماراتية تابعة للتحالف العربي عملية خاطفة سمّتها "الرعد الأحمر" استهدفت أحد مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين في مديرية الفازة التابعة لمحافظة الحديدة.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية، أن قوات التحالف نفذت فجر الأحد عملية "الرعد الأحمر"، في إغارة برمائية نوعية و"خاطفة"، أسفرت عن تدمير مركز قيادة حوثي والاستيلاء على عدد كبير من العتاد والوثائق الحوثية، وسقوط عدد كبير من الحوثيين ما بين قتيل وجريح جراء الاشتباك المباشر.

وأشارت إلى أن الإغارة جاءت في إطار العمليات العسكرية الوقائية، التي تنفذها القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، وبإسناد من المقاومة الوطنية وألويه العمالقة والتهامية، التي تشن هجوما موسعا على الحوثيين في مديريتي الجراحي وزبيد في الساحل الغربي لليمن.

وكان قائد قوات التحالف العربي على الساحل الغربي في اليمن العميد عبد السلام الشحي قد أعلن مساء أمس، أن التحالف العربي بدأ عمليات عسكرية موسعة وخاطفة على مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة.

وذكر أن "قوات التحالف تواصل تقدمها شمالا بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية غربي محافظة تعز وتوسعها في أكثر من اتجاه إلى جانب تنفيذ عمليات نوعية ومفاجئة لا يتوقعها الحوثيون".

ولفت إلى أن مواقع الحوثيين "تتساقط تباعا وسط فرار جماعي لعناصرها من الجبهات، تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم بعد سيطرة قوات التحالف والمقاومة اليمنية على مناطق استراتيجية لهم وقطع خطوط الإمداد عنهم".

وشدد الشحي على اعتزام التحالف "تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ليبقى لأهله عزيزا أبيا كريما، بما يسهم في إعادة الإعمار والبناء ليحيا اليمنيون على أرضهم مصانين كرماء وسعداء".

ونفى الشحي وجود مطامع لبلاده في اليمن، وقال: "غايتنا تتلخص في عيش المواطنين اليمنيين حياة كريمة، وأن يدار اليمن بأبنائه دون تدخلات خارجية لا تريد الخير لهذا البلد الطيب وأهله".