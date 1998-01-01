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﻿كاتب سعودي: عدونا الأول إيران… وإسرائيلي يرد: نحن وأنتم في الخندق نفسه

الإثنين 14 مايو 2018 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
﻿كاتب سعودي: عدونا الأول إيران… وإسرائيلي يرد: نحن وأنتم في الخندق نفسه



الرياض / وكالات /

 شنّ مغردون حملة ضد الكاتب السعودي محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، بسبب قوله إن إيران هي العدو وليست إسرائيل.


وكان الكاتب السعودي آل الشيخ كتب على حسابه على «تويتر» الجمعة الماضية «لو ضربت إسرائيل إيران في عقر دارها ونشبت حرب بينهما، سأقف مع إسرائيل بعقلي ووجداني، فعدونا الأول هو إيران لا إسرائيل، ويجب أن يعرف عرب الشمال هذه الحقيقة…».


ودخل الكاتب الإسرائيلي ايدي كوهين على الخط معيداً تغريدة آل عبد الوهاب، مناصراً له ومشيداً بما كتبه، حيث غرد كوهين على حسابه على «تويتر قائلاً: «حفظ الله آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه هي الأصالة التميمية الحمراء المعهودة في نجد العزيزة، شكراً لك أيها الكاتب الألمعي محمد آل الشيخ، نحن وأنتم في الخندق نفسه كلنا».

ولم ينس كوهين ان يضع في نهاية تغريدته أعلام السعودية وإسرائيل وأمريكا معاً.

#كاتب سعودي #إيران #اسرائيل

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