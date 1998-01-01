مؤشر بورصة فلسطين ينخفض بنسبة 0.32%

رام الله / سما /

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين، اليوم الخميس، انخفاضا بنسبة 0.32% في جلسة لم تصل تصل قيمة تداولاتها المليون دولار.

وأغلق مؤشر "القدس" تداولات الجلسة على 544.69 نقطة، منخفضا بمقدار 1.75 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشرات أربعة من القطاعات الممثلة: الخدمات بنسبة 0.63%، والاستثمار بنسبة 0.78%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، والصناعة بنسبة 0.11%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.05%.

ومن بين 19 شركة جرى التداول على أسهمها، سجلت أسهم 4 شركات ارتفاعا، واستقرت أسهم 6 شركات، فيما أغلقت أسهم الشركات التسع المتبقية على تراجع.

والأسهم الرابحة هي: التأمين الوطنية بنسبة 7.37%، وفلسطين للاستثمار العقاري بنسبة 4.82%، وسجائر القدس بنسبة 1.25%، وفلسطين للتنمية والاستثمار بنسبة 0.76%.

في المقبل، انخفضت أسهم شركات الأهلية للتأمين بنسبة 7.14-%، وسند للموارد الإنشائية بنسبة 4.80-%، والعالمية المتحدة للتأمين بنسبة 2.73-%، وبنك الاستثمار الفلسطيني بنسبة 2.31-%، والوطنية موبايل بنسبة 2.13-%.