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مؤشر بورصة فلسطين ينخفض بنسبة 0.32%

الخميس 10 مايو 2018 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤشر بورصة فلسطين ينخفض بنسبة 0.32%



رام الله / سما /

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين، اليوم الخميس، انخفاضا بنسبة 0.32% في جلسة لم تصل تصل قيمة تداولاتها المليون دولار.

وأغلق مؤشر "القدس" تداولات الجلسة على 544.69 نقطة، منخفضا بمقدار 1.75 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشرات أربعة من القطاعات الممثلة: الخدمات بنسبة 0.63%، والاستثمار بنسبة 0.78%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، والصناعة بنسبة 0.11%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.05%.

ومن بين 19 شركة جرى التداول على أسهمها، سجلت أسهم 4 شركات ارتفاعا، واستقرت أسهم 6 شركات، فيما أغلقت أسهم الشركات التسع المتبقية على تراجع.

والأسهم الرابحة هي: التأمين الوطنية بنسبة 7.37%، وفلسطين للاستثمار العقاري بنسبة 4.82%، وسجائر القدس بنسبة 1.25%، وفلسطين للتنمية والاستثمار بنسبة 0.76%.

في المقبل، انخفضت أسهم شركات الأهلية للتأمين بنسبة 7.14-%، وسند للموارد الإنشائية بنسبة 4.80-%، والعالمية المتحدة للتأمين بنسبة 2.73-%، وبنك الاستثمار الفلسطيني بنسبة 2.31-%، والوطنية موبايل بنسبة 2.13-%.

#بورصة فلسطين

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