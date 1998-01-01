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طرق تحوّل فستان زفافك البسيط إلى أكثر فخامة

الخميس 10 مايو 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق تحوّل فستان زفافك البسيط إلى أكثر فخامة



وكالات / سما /

على الرغم من إن البساطة هي أساس إطلالتك الساحرة والملفتة يوم زفافك، فلا بد أن تحرصي على إختيار الفستان الأبيض المناسب لك لكي تكوني كالملكات في هذا اليوم المميز. لذلك نقدّم لك العديد من الطرق التي تساهم في تحويل فستان الزفاف البسيط إلى فخم.

الطرحة الطويلة

تعتبر الطرحة من أساسيات تحويل فستان الزفاف البسيط إلى فخم خصوصاً عندما تختارين الطرح الطويلة والمطرزة مع الرسمات الهندسية الفاخرة التي توضع على الرأس وتنسدل بشكل ناعم على الأكتاف، لإضفاء سحراً خاصاً على فستانك.

أكمام الدانتيل

كوني كالملكات وحاولي أن تجعلي إطلالتك في فستان الزفاف فخمة من خلال وضع الأكمام الملكية من الدانتيل خصوصاً في ساعات النهار. إحرصي على إختيار القطع التي تصل إلى حدود الأكواع بأسلوب يضفي المزيد من الفخامة على إطلالتك.

تنسيق الإكسسوارات

مما لا شك فيه أن الإكسسوارات البراقة والأقراط المرصعة بالحبيبات الفضية تحوّل فستان زفافك البسيط إلى فخم خصوصاً عندما يكون خال من التطريز والشك. فضعي العقود الناعمة والمنسدلة مع الإقراط الفاخرة وإجعلي إطلالتك براقة وساحرة.

حزام براق على الخصر

لا تترددي بوضع بعض اللمسات البراقة على فستانك البسيط وإجعليه متألقاً من خلال الحزام البراق بالحبيبات الفضية على الخصر للحد من هدوء الأقمشة وكلاسيكية التصميم

#فستان زفاف

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