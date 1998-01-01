جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية حوثية

الأربعاء 09 مايو 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية حوثية



الرياض / وكالات /

 اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الأربعاء، 3 صواريخ باليستية، اثنان منهم فوق العاصمة السعودية الرياض، والثالث فوق منطقة جازان جنوبي المملكة.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخين باليستيين في سماء الرياض كما اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيا أطلق باتجاه جازان".

من جهتها، قالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت "صاروخا باليستيا من نوع (بدر1) على معسكر الدفاعات الجوية في جازان".

ويأتي اعترض هذه الصواريخ بعد 3 أيام من اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، الأحد، صاروخين باليستيين فوق منطقة نجران جنوبي المملكة.
 


أخبار ذات صلة

صاروخ -ارشيفية

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

طيران الامارات - ارشيف

ابو ظبي : مقاتلات قطرية تعترض طائرة ركاب مدنية إماراتية

صورة لاعتراض صاروخ بالستي بسماء الرياض

صور: قوات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا في سماء الرياض

مراة سعودية- ارشيف

بعد قيادة السيارة.. السعودية تسمح للمرأة السعودية دخول الملاعب

الصاروخ الحوثي

نيويورك تايمز: الصاروخ الحوثي وصل الى هدفه في الرياض و5 صواريخ فشلت في إسقاطه

اوبرا عالمية - ارشيف

لاول مرة ...عرض أوبرا في السعودية!

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. إسرائيل تنشر قائمة اغتيالات واسعة لقادة كتائب "القسام" في غزة

القناة 10 تزعم : الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي حاد.. عريقات: الرئيس يخضع لفحوصات

صور: رفع صورة ضخمة للرئيس المصري في مفترق السرايا وسط مدينة غزة

الصدر يمهل قاسم سليماني 48 ساعة لمغادرة العراق

فيديو.. الاعتداء على الفنانة ريم البارودي بعد ضربها لوالدتها!

ما هو المشروع الخطير الذي يقوده البغدادي بعد شائعات وفاته ؟

القدس بحنجرة فيروز من جديد.. "إلى متى يا رب؟" ( شاهد )

الأخبار الرئيسية

المختطفين الاربعة

صحيفة: مصر ستفرج عن معتقلي حماس الأربعة بشروط

قيادات حماس

﻿ترتيبات لزيارة ثانية لقيادة حماس للقاهرة لبحث المصالحة وتخفيف الحصار

ترامب

﻿موقع عبري: ترامب سيطرح «صفقة القرن» الشهر المقبل وهذه اهم بنودها

الطائرات الورقية

فيديو: كيف حوّلت الطائرات الورقية حياة مستوطني الغلاف إلى كابوس.. ماذا يفعلون بملاجئهم؟

عزيز عويسات

استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات