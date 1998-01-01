السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية حوثية

الرياض / وكالات /

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الأربعاء، 3 صواريخ باليستية، اثنان منهم فوق العاصمة السعودية الرياض، والثالث فوق منطقة جازان جنوبي المملكة.



وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخين باليستيين في سماء الرياض كما اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيا أطلق باتجاه جازان".



من جهتها، قالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت "صاروخا باليستيا من نوع (بدر1) على معسكر الدفاعات الجوية في جازان".



ويأتي اعترض هذه الصواريخ بعد 3 أيام من اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، الأحد، صاروخين باليستيين فوق منطقة نجران جنوبي المملكة.

