تويوتا تتوقع تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي الحالي

وكالات / سما /

ذكرت مجموعة "تويوتا موتور" أكبر منتج سيارات في اليابان اليوم الأربعاء، أنها تتوقع تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي الحالي بنسبة 15% سنويا إلى 1ر2 تريليون ين (1ر19 مليار دولار) بسبب ارتفاع قيمة الين الياباني.

كما تتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل قدرها 3ر2 تريليون ين خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بانخفاض نسبته 2ر4% عن العام المالي الماضي، في حين تتوقع تراجع قيمة المبيعات بنسبة 3ر1% إلى 29 تريليون ين خلال العام المالي الحالي.

يأتي ذلك في حين زادت أرباح تشغيل "تويوتا" خلال العام المالي الماضي بنسبة 3ر20% إلى 4ر2 تريليون ين بفضل إجراءات خفض النفقات. وزاد صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي بنسبة 2ر36% إلى 49ر2 تريليون ين، في حين زادت المبيعات بنسبة 5ر6% إلى 4ر29 تريليون ين.

وخلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بلغت أرباح تشغيل "تويوتا" 7ر629 مليار ين بزيادة نسبتها 5ر43% عن الفترة نفسها من العام المالي 2016، في حين زاد صافي الأرباح بنسبة 7ر20% إلى 8ر480 مليار ين، وزادت المبيعات بنسبة 9ر1% إلى 58ر7 تريليون ين.