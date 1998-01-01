لواء سعودي متقاعد يصف المقاومة الفلسطينية بـ "الانتحار"

الرياض / وكالات /

وصف أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات في الرياض ولواء الاستخبارات المتقاعد، المقاومة الفلسطينية بـ "الانتحار"، في تغريدة على حسابه بـ "تويتر".

وقال عشقي في تغريدته: "سألني مرافقي الإيراني من وزارة الخارجية الايرانية في إيران، قائلا: لماذا لا تساعدون حماس بالسلاح؟"، فقلت: "إننا نساعدهم بالمال ليعيشوا وأنتم تمدونهم بالسلاح لينتحروا".

وتابع عشقي الذي زار الاحتلال والتقى المسؤوليين الإسرائيلين كأول زيارة علنية لمسؤول سعودي للكيان الإسرائيلي: "لأن حرمة دم الفلسطيني المؤمن لدينا أعظم من حرمة الكعبة المشرفة".