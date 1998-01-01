الدانتيل يبوح بأنوثتك هذا الصيف

وكالات / سما /

يتربع الدانتيل على عرش الموضة في صيف 2018، ليبوح برقة وأنوثة المرأة ويمنحها إطلالة جيدة التهوية، وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن الدانتيل المثقوب يكتسي في الغالب باللون الأبيض ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة، مشيرة إلى أنه يزدان أيضاً ببعض التفاصيل، مثل الكرانيش، لتأكيد الطابع الأنثوي.



وأضافت مايروزه أن الدانتيل المثقوب يزين الفساتين والبلوزات والتنانير والسراويل، مشيرة إلى أن هذه القطع لا تناسب إطلالة العطلات الشاطئية فحسب، بل تناسب أيضاً أنشطة الحياة اليومية المختلفة.

فعلى سبيل المثال، يمكن تنسيق ثوب من الدانتيل المثقوب مع سروال جينز وسليبر، في حين يتناغم فستان من الدانتيل مع جاكت جينز وبوت كاحل أنيق، أما السروال الدانتيل فيمكن تنسيقه مع بليزر من الكتان وصندل.