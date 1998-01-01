نيسان: السيارات ذاتية القيادة ليست آمنة تمامًا في الوقت الحالي

وكالات / سما /

قال كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف "رينو - نيسان – ميتسوبيشي" إن التحالف يعد أكبر منتج وبائع للسيارات الكهربائية في العالم، وأكبر بائع للسيارات في القارة الأوروبية.

وأضاف غصن في تصريحات صحفية لمجلة "فوربس ميدل إيست"، أن التحالف يدرس إنتاج سيارات ذاتية القيادة لبعض الشركات، ويعمل في الوقت الحالي على إدارة مشروع سيارات الأجرة ذاتية القيادة "روبو تاكسي" المنتشر في بعض مناطق العالم.

وتمكنت المجموعة من تسويق ما يقرب من 500 ألف سيارة كهربائية حول العالم في 2017، وبحسب غصن تعمل المجموعة في الوقت الحالي على إنتاج 12 طراز جديد بحلول عام 2022.

وأشار رئيس مجلس إدارة تحالف "رينو - نيسان – ميتسوبيشي"، إلى أن صناعة السيارات غير قادرة على توفير تقنية السيارات ذاتية القيادة في أسواق المستهلكين على نطاق واسع في الوقت الحالي.

وتوقع غصن انتشار السيارات ذاتية القيادة بحلول عامي 2022 و2023، موضحًا أن السبب وراء تأخر طرحسيارات ذاتية القيادة آمنة تمامًا على نطاق واسع في الأسواق الاستهلاكية، يحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلي 5 أو 6 أعوام.