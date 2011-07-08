جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مع قرب الصيف الذي سيحمل حربًا محتملة..شاهد : هكذا يتدرب جيش الاحتلال على الحرب في غزة !

الثلاثاء 01 مايو 2018 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مع قرب الصيف الذي سيحمل حربًا محتملة..شاهد : هكذا يتدرب جيش الاحتلال على الحرب في غزة !



عكا للشؤون الإسرائيلية

عرضت القناة 14 العبرية، الليلة الماضية، تقريرًا حول تدريبات تجري في الجولان وعيونها على غزة وذلك مع قرب الصيف الذي سيحمل حربًا محتملة، كما ذكر التقرير.

وجاء في التقرير أيضاً : "على خلفية التهديدات من إيران، يتدرب الجيش بالقرب من الحدود مع سوريا لتحييد الأنفاق في قطاع غزة".

وقال أحد القادة المشاركين في التدريب "يمكن أن تبدأ الحرب في مكان واحد وتنزلق إلى مكان آخر".

في ظل التوتر مع إيران، يتدرب لواءان من الجيش الإسرائيلي - جفعاتي وفيلق مدرعات 401 - في مرتفعات الجولان، وتحديدا على إمكانية نشوب حرب في قطاع غزة الصيف المقبل.

تم حفر بنية تحتية من الأنفاق على مستوى يحاكي المنطقة في قطاع غزة، كما ظهرت للجنود خلال الحرب الأخيرة على غزة عام 2014. لكل بير يقوم الجنود بضخ الدخان لتحديد موقع (الأنفاق) الأخرى , كون الأنفاق التي بنتها "المقاومة" تعتبر شبكة متفرعة ومتشعبة من الأنفاق الفرعية الممتدة تحت الأرض.

 "هذا العمل أعد من أجل الحسم"، قال العقيد ايهود نجمة (401) "نحن لا نستعد لمعاملة محددة في نفق معين ولكن للتعامل مع نظام اسمه حماس. نحن نسعى إلى معركة أقصر." قال، قائد لواء جفعاتي.

على الرغم من أن التدريب الحالي يركز على قطاع غزة، الآن كلا الجنرالين يعرفون أن الحرب القادمة في الشمال ستكون نوعًا مختلفًا من التحدي: حزب الله ينزف في سوريا، لكن قادته ومقاتليه يجمعون تجربة قتالية لا يملكها معظم قادة الجيش الإسرائيلي. وعلى الجيش أن يفهم أن الحرب قد تحدث في أراضينا. وستكون قاسية وصعبة وكبيرة الثمن.

وقالت نجمة "أينما طلب منا الوصول نصل، يمكن أن تندلع الحرب في مكان وتنزلق إلى مكان آخر".

حماس ليست معنية بالحرب وأيضاً حزب الله، ولا تزال التطورات في الأحداث بين "إسرائيل" وإيران متفجرة. وقد يتدحرج ذلك نتيجة رد إيراني، وقد يتطور نتيجة ضربة إسرائيلية أخرى على البنية التحتية في سوريا، الأمر الذي من شأنه أن يثير ردة فعل. ما يعقد الموقف هو الجار القوي الجديد روسيا. لا أحد يعرف ما إذا كان الروس قد نفد صبرهم أم سنراهم يستمرون بكبح الأمور.

#الاحتلال #تدريبات #غزة

أخبار ذات صلة

ما الذي يريدونه حقا في هذا الصيف/بقلم: يوسي بيلين/اسرائيل اليوم 8/7/2011

ما الذي يريدونه حقا في هذا الصيف/بقلم: يوسي بيلين/اسرائيل اليوم 8/7/2011

جيش الاحتلال

بالصور: جيش الاحتلال يتدرب على زج قوات المدفعية للقتال البري في الحروب

هكذا قرعت طبول الحرب مع الجزائر/بقلم: عاموس هرئيل/هآرتس 28/8/2012

هكذا قرعت طبول الحرب مع الجزائر/بقلم: عاموس هرئيل/هآرتس 28/8/2012

ضابط اسرائيلي يكشف: متى ستشن إسرائيل حربًا على غزة ولبنان ؟

افيغدور ليبرمان

ليبرمان : لا اتصالات مع حماس و الحركة تدير حربًا نفسية ضدنا

رائد الكرمي

الاغتيال الأكثر كلفة على إسرائيل.. هكذا اغتال الاحتلال الشهيد رائد الكرمي

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: مصر أبلغت إسرائيل بشن هجوم واسع قرب غزة

أبو الغيط يكشف عن المقابل المغري الذي عرضته إسرائيل على مبارك !!

صحيفة: حماس لا تسعى إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل و لن تنفجر في وجه السلطة

﻿السيسي يتدخل لإنهاء أزمة محمد صلاح

وصف جديد اطلقته الجزيرة على بن سلمان واثارت غضبا سعوديا.. ما هو؟

مع قرب الصيف الذي سيحمل حربًا محتملة..شاهد : هكذا يتدرب جيش الاحتلال على الحرب في غزة !

هكذا استولى الموساد على وثائق النووي الإيراني ونقلها لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

غرينبلانت

غرينبلانت : الشخصيات الغزية التي اقابلها مبهرة وحماس تخمد الامل في مستقبل القطاع

المنسق الجديد

المنسق الجديد في اول تصريح له : قطاع غزة يشكل تهديدًا حقيقيًا و فوريًا علينا

ابو شهلا- ارشيف

أبو شهلا: أنباء سعيدة تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني ستصدر مع شهر رمضان المبارك

ابو الغيط- ارشيف

أبو الغيط يكشف عن المقابل المغري الذي عرضته إسرائيل على مبارك !!

القسام - حماس

"الشاباك" يزعم اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات في القدس