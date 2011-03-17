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الاتحاد الاوروبي يّكذب اتهامات نتنياهو بشأن ايران

الثلاثاء 01 مايو 2018 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي يّكذب اتهامات نتنياهو بشأن ايران



وكالات / سما /

علقت مسؤولة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين على ما زعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن إيران مستمرة في برنامجها النووي.

وقالت الدبلوماسية الأوروبية بخصوص تصريحات نتنياهو:" لم أر أن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم دلائل تفيد بأن طهران غير ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني".

وأضافت موغيريني: "لقد توصل جميع الأطراف إلى هذه الصفقة (اتفاق إيران النووي) بعد أن تولدت الثقة وتوفرت الضمانات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ناقشا في وقت سابق اليوم اتفاق إيران النووي خلال مكالمة هاتفية.

وفي الـ 24 أبريل الجاري كان اتفاق إيران النووي على رأس جدول أعمال مباحثات ماكرون والمسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن.

#الاتحاد الاوروبي #نتيناهو #ايران

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