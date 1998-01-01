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الكنيست يصادق على قانون يسمح لنتنياهو وليبرمان شن حرب دون الرجوع لأحد

الثلاثاء 01 مايو 2018 07:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يصادق على قانون يسمح لنتنياهو وليبرمان شن حرب دون الرجوع لأحد



القدس/سما/

 

صادق الكنيست على تعديل قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الجيش بشن الحرب دون الرجوع إلى أحد، في "ظل ظروف استثنائية".

وبحسب  صحيفة "معاريف" العبرية، فان القانون ينص على اقرار مشروع يمكن مجلس الوزراء أن يقرر بنفسه الشروع في عملية عسكرية تؤدي إلى الحرب، ولكن في الظروف الاستثنائية، يمكن لوزير الحرب ورئيس الوزراء، أن يتخذا مثل هذا القرار دون الرجوع لأحد.

ووفقا للصحيفة، فقد وافقت جلسة للكنيست بأغلبية 62 مؤيدا مقابل 41 معارضا على تعديل القانون الأساسي للحكومة.

ويأتي هذا القانون متزامنا مع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "الاتفاق النووي مع إيران"، وإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن واشنطن لم تعد تقبله.

 

#الكنيست #نتنياهو #ليبرمان

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