هلع في إسرائيل: إيران ستشن هجوما خلال 24 ساعة؟

عرب 48

شهدتْ وسائل التواصل الاجتماعيّ المختلفة، في إسرائيل، لا سيّما "واتسآب" تفاعلا كبيرا من قِبل إسرائيليين تناقلوا إشاعات مفادها؛ أنّ هجوما إيرانيا سيُشنُّ على إسرائيل، خلال الـ 48 ساعة المُقبِلة وفقَ تقديرات للجيش الإسرائيلي.

وتسبّبت الإشاعات في حالة من الذّعر والهلع بالنسبة للإسرائيليين، قبل أن تنفي وسائل إعلام عبريّة مختلفة الخبر، وتؤكد أنه مجرّد إشاعة، إذ أنه لا يستند على أية معلومات صحيحة، حيث لم تقُم أي وسيلة إعلام عبري، بنشر خبر كهذا.

وجاء في إحدى هذه الإشاعات أن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) دعا إلى اجتماع طارئ، عقب تقديرات الجيش التي تُفيد بأن هجوما إيرانيا سيُشن على إسرائيل خلال الـ48 ساعة المُقبلة، حتّى أن وزير الأمن الموجود في زيارة للولايات المتحدة، عاد إلى إسرائيل على وجه السرعة، وعُقِد الاجتماع بشكل طارئ وفوريّ، حيث تناول الاجتماع الملف النووي الإيراني".

ونفت القناة الإسرائيلية العاشرة، في حسابها الرسمي بتويتر إشاعة مُشابهة تم تداولها على أساس أن المصدر هو القناة نفسها، حيث أرفقت القناة صورة للخبر غير الصّحيح، وكتبت فوقه: "نلفت انتباهكم؛ لقد تم تداول هذه الرسالة في مختلف الشبكات الاجتماعية، في الساعات القليلة الماضية. هذه رسالة تحوي معلومات غير صحيحة، ولا يوجد للقناة العاشرة أي علاقة بها".