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هذه الخطوات تنسيق لون الحجاب مع الملابس

الإثنين 30 أبريل 2018 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه الخطوات تنسيق لون الحجاب مع الملابس



وكالات / سما /

ربما تشعر المحجبة بحيرة من أمرها بشأن تنسيق الحجاب مع اللون الاحمر. و اليك 5 طرق لتنسيق ذلك اللون والظهور بلوك ناجح.

قطعة واحدة حمراء: لنجاح اللوك الاحمر يجب أن يكون الاحمر طاغياً بقطعة واحدة فحسب في الثياب. اي اذا اخترتي كنزة حمراء ابتعدي كلياً عن الاحمر في القطع الاخرى.

الحجاب الاحمر: لون لا خلاف عليه أبداً، بل على العكس ان الحجاب الاحمر يليق بصاحبات البشرة الحنطية. لذلك عند اختيار اللون الاسود بكامل اللوك، يمكن ارتداء المنديل الاحمر في هذه الحالة.

جاكيت هي الاكثر اناقة: يمكن اختيار جاكيت حمراء اللون مصنوعة من الجلد وتنسيق تنورة سوداء معها. في هذه الحالة تنجح المحجبة بستايل ناعم وبسيط وقوي في الوقت نفسه.

الاحمر وباقي الالوان: من الالوان التي تليق بالاحمر هي الباج والاسود والابيض. ويجب الابتعاد عن الالوان الغامقة، ولكن يمكن المغامرة قليلاً وتنسيق الجاكيت الاحمر مع بلوزة من اللون الموف شرط أن تكون درجات اللونين فاتحة قليلاً.

الاحمر والمخطط: لكسر حدة الكنزات المخططة باللونين الابيض والاحمر يمكن ارتداء معطف احمر أو جاكيت حمراء طويلة

#الملابس #الحجاب

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