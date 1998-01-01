لبنانية تنحر ابنتيها وتسلم نفسها للشرطة !

غرائب وعجائب

بعد الصدمة الكبيرة التي عاشها المجتمع السعودي بسبب قيام اب يعاني من اضطرابات نفسية بذبح بناتها الثلاث، يتكرر المشهد العنيف والصادم نفسه في لبنان ولكن هذه المرة المجرم هو الأم.

حيث قامت اللبنانية "رقية العساف" بذبح ابنتيها "عائشة" 9 سنوات و"سارة" 6 سنوات خلال نومهما، لتفارق عائشة الحياة على الفور فيما تُنقل سارة إلى المستشفى بعد اصابتها بجرح عميق في رقبتها، إلا ان الأطباء أعلنوا ان حالتها مستقرة في الوقت الحالي بالرغم من جرحها العميق.

اما والدتهما العشرينية فكشفت المصادر انها وبعد قيامها بذبح ابنتيها قامت بتسليم نفسها إلى أقرب حاجز للشرطة اللبنانية معترفة بجريمتها.

وبحسب العديد من المواقع اللبنانية فإن الوالدة العشرينية تعاني من اضطرابات ومشاكل نفسية كانت السبب وراء ذبحها لابنتيها، وكشفت المواقع ان الأم حاولت بالسابق الانتحار وذبح ابنتيها إلا انها لم تنجح.

فيما كشف بعض الجيران المقربون من الأم القاتلة انها أم حنون وتراعي ابناتيها وانها وعائلتها لا يعانوا من أي ضائقة مالية وتكمن مشكلتها في الحالة النفسية التي تُعاني منها.