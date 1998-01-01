"ممر السلام والازدهار".. مشروع اقتصادي بشراكة إسرائيلية، أردنية وفلسطينية

عرب 48

جتمع ممثلو الأردن وإسرائيل والفلسطينيين برعاية اليابان، يوم الأحد، على شاطئ البحر الميت في الجانب الاردني لبحث مشروع "ممر السلام والازدهار".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الياباني ترأس اجتماعا نادرا بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والأردنيين للمضي قدما في مجمع صناعي زراعي يهدف إلى تعزيز التجارة والتعاون عبر الحدود بين البلدان الثلاثة.

وقال وزير الخارجية الياباني "لم يكن من السهل على الأطراف الأربعة الاجتماع في ظل الظروف الحالية".

واضاف الوزير الياباني الذي ترعى بلاده المشروع "نحن نشهد نتائج ملموسة، جهودنا المشتركة أخيرا بدأت تؤتي ثمارها"، مشيرا إلى أن المشروع "شهد إنشاء 12 شركة فلسطينية تعمل ضمن منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وفرت فرص عمل لمئات الفلسطينيين".

وأكد أن "ممر السلام والازدهار مشروع حيوي لتنمية الاقتصاد في فلسطين والازدهار في وادي الأردن".

ويهدف المشروع الذي أطلق العام 2007 إلى المساهمة في تحقيق "السلام" وتوفير مئات فرص العمل للفلسطينيين وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية عبر ممر خاص إلى الأردن ومنه إلى العالم.

وعقدت الوحدة الاستشارية الرباعية الأطراف والتي تضم الأردن وإسرائيل والفلسطينيين واليابان اجتماعا على المستوى الوزاري لبحث تطورات المشروع.

ومثل إسرائيل وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين والأردن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والفلسطينيين وزير الخارجية رياض المالكي، فيما مثل اليابان وزير خارجيتها تارو كونو.

وقال وزير الخارجية الياباني خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع "نحن نشهد نتائج ملموسة، جهودنا المشتركة أخيرا بدأت تؤتي ثمارها".

وأشار إلى أن المشروع "شهد انشاء 12 شركة فلسطينية تعمل ضمن منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وفرت فرص عمل لمئات الفلسطينيين".

وأكد أن "ممر السلام والازدهار مشروع حيوي لتنمية الاقتصاد في فلسطين والازدهار في وادي الأردن".

وأشار إلى أن "الوزراء المجتمعين اليوم قدموا إلى هنا وهم يؤمنون بأن اجتماع اليوم سيساهم بشكل قوي في السلام في المنطقة".

وقال الوزير الياباني إن "اجتماع اليوم سار بشكل جيد جدا ومنطقة أريحا الزراعية الصناعية ستتقدم إلى المرحلة الثانية".

وأقيمت منطقة أريحا الصناعية والزراعية على مساحة 615 ألف متر مربع.