ليبرمان : "هل سنناقش حماس بأي طريقة تريد تدميرنا ؟

وكالات

قال وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الأحد، إن حركة حماس لا تحاول الدخول في مفاوضات مع إسرائيل.

وقال ردا على سؤال حول إمكانية إيجاد حل سياسي لمشكلة غزة، إن حماس لا تعترف "بحقنا" في الوجود، زاعماً أنهم تحت مظلة إيرانية ولهم صلات بالإخوان.

وأضاف ليبرمان: "إن وجودهم كله مرتبط بتدميرنا، ما الذي سنناقشه معهم ؟؟ أنناقشهم بأي طريقة يريدون تدميرنا؟؟".

وتابع: "حماس تستثمر 260 مليون دولار في الأنفاق، نحن لا نرى دليلا على التعايش".

وزعم ان حماس تستخدم الأطفال كدروع بشرية خلال فعاليات مسيرة العودة، وإن إسرائيل ستدافع "عن حرية عملها العسكري في سورية"، وأنها "ستمنع تعزيز القوة العسكرية لإيران في سورية بأس ثمن".

وقال ليبرمان محاولًا تبرير مجازر وانتهاكات قوات الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة، إن حركة حماس ترسل "النساء والأطفال للموت وتستخدمهم كدروع بشرية، نحن نقوم بأقل ما يمكن للحفاظ على سيادتنا، القيادات هي المسؤولة عن الجرائم".

وتابع ليبرمان التحريض على الحركة بالادعاء أن حماس هي ذراع لإيران في المنطقة ولها علاقات مع حزب الله والجهاد الإسلامي، وأن الحركة لا تريد التفاوض ولا تعترف لإسرائيل، وقال إنه "لا مجال للحديث معهم، عن ماذا نتحدث؟ عن الطريقة التي يريدون إبادتنا من خلالها؟".