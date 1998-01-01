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وزير اسرائيلي يقترح "حلا" لمشكلة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة

الأحد 29 أبريل 2018 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي يقترح "حلا" لمشكلة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة



وكالات

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، ان وزير الطاقة والموارد المائية الإسرائيلي  الإسرائيلي يوفال شتاينتس اقترح أن تقوم إسرائيل بخصم المبلغ المجمد من أموال الضرائب التي تنقلها للسلطة، وتحويله بشكل مستقل إلى الموظفين في قطاع غزة.

وبحسب شتاينتس، فإن اقتراحه قابل للتنفيذ، ويأتي بهدف تخفيف الضغط الاقتصادي في القطاع.

ونقل محلل الشؤون الأمنية للصحيفة العبرية عاموس هرئيل، الاقتراح الذي جاء في إحدى المشاورات الأمنية الأخيرة، مشيرًا إلى أنهم في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم يردوا حتى الآن على هذا الاقتراح.

كما نقل عن شتاينتس قوله، بأن جزءًا من الضائقة الحالية في غزة ينبع من قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجميد دفع الرواتب لموظفي السلطة في القطاع.

وذكر، أن "هذا العقاب أضر بالقوة الشرائية للسكان، إلى درجة أن حجم التجارة المحولة من إسرائيل والضفة الغربية إلى غزة، تقلص؛ لأنه لا يوجد من هو قادر على شراء البضائع".

#وزير اسرائيلي #رواتب #غزة #السلطة

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