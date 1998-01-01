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"حماس تعد مفاجأة للجيش".. والا : نشاط المتظاهرين اول أمس مشابه لـ"عملية عسكريّة"

الأحد 29 أبريل 2018 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس تعد مفاجأة للجيش".. والا : نشاط المتظاهرين اول أمس مشابه لـ"عملية عسكريّة"



عكا للشؤون الإسرائيلية

وصف موقع "والا" العبري، نشاط المتظاهرين في غزة عند السياج الحدودي اول أمس الجمعة بأنه مشابهٌ لـ"عملية عسكرية".

وقال الموقع العبري، "في أحد المواقع كانت هناك مجموعة من حوالي 100 فلسطيني على الأقل، في المرحلة الأولى أشعلوا الإطارات بحماية السواتر الترابية لخلق ستار من الدخان وعرقلة مراقبة الجيش لهم، وفي المرحلة الثانية اقتربوا من سياج الأسلاك الشائكة المقام إلى الغرب من السياج الأمني وربطوها بالأسلاك الحديدية وبدأوا بسحبها إلى عمق الأراضي الفلسطينية".

أما المرحلة الثالثة –بحسب موقع والا-، تقدم الشبان نحو السياج الأمني وبدأوا بقصه وإزالته باستخدام مواد متفجرة وزجاجات مولوتوف وقاموا برشق الحجارة وتوجهت مجموعات منهم لتخترق السياج نحو الداخل.

وأضاف الموقع أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الأفراد المتواجدين كانوا مهرة للغاية وتصرفوا وفقا لما يشبه خطة هجومية.

في ذات السياق، زعم موقع "والا" أن القيادة الجنوبية في الجيش مقتنعة بأن حماس تعد مفاجأة للجيش الإسرائيلي وتأخذ في الاعتبار إمكانية وقوع هجوم تحت ستار المظاهرات.

 المصادر ذاتها أوضحت أن الخوف ليس من التسلل إلى المستوطنات، بل من محاولة حماس تنفيذ هجمات في مواقع استيطانية أو مستوطنات مجاورة.

#حماس #غزة #حدود

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