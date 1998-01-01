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قاضي يلزم متهما بالإساءة للأديان بحفظ آية من سورة "مريم"

الأحد 29 أبريل 2018 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاضي يلزم متهما بالإساءة للأديان بحفظ آية من سورة "مريم"



وكالات / سما /

حكم قاض لبناني، على متهم بحفظ آية من القرآن الكريم وتحديدا من "سورة مريم"، إثر اتهامه بالإساءة للأديان.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن قاضي التحقيق في منطقة جبل لبنان، نديم الناشف، أصدر حكما مشروطا بإخلاء سبيل الموقوف "ع.غ"، مقابل حفظ آية من القرآن الكريم من سورة "مريم".

وأمهل القاضي الموقوف حتى يوم الاثنين المقبل، للمثول أمامه مجددا، من أجل التحقق من حفظه للآية.

وأشارت الوكالة أن مشادة وقعت بين شبان في منطقة "الرميلة"، بجبل لبنان، أقدم خلالها "ع.غ" على الإساءة للأديان، وهو ما تم اعتباره جريمة تثير النعرات الطائفية.

يذكر أن هذه الواقعة هي الثانية من نوعها، حيث حكمت قاضية لبنانية في فبراير/شباط 2018، بحفظ ثلاثة شبان متهمين بإهانة السيدة مريم، جزء من سورة "آل عمران"، كشرط لإطلاق سراحهم.

#قاضي #سورة مريم

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