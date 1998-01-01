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والدة الجندي أرون شاؤول : ابني تم أسره حيًا ولم يمت

الأحد 29 أبريل 2018 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والدة الجندي أرون شاؤول : ابني تم أسره حيًا ولم يمت



وكالات

صرحت زهافا شاؤول، والدة الجندي الأسير لدى حماس بغزة، أرون شاؤول، أن "ابنها ليس ميتا، وأنها تؤمن أنه تم أسره حيا، وأنه مصاب ولم يمت".

وقالت زهافا شاؤول، إنها "لا تستطيع الانتظار طويلا، وأن على نتنياهو اعادة ابنها إلى الديار، مثلما قام بإرساله الى الحرب"

وأضافت "يجب على الجميع أن يفهم أن أرون أُسر حيا، ولم يمت، ولا أحد يعرف عنه شيئا، حتى حكومة إسرائيل".

تصريحات زهافا شاؤول، جاءت خلال برنامج "قابل الصحافة" الذي عرضته القناة ١٣ العبرية، مساء اليوم السبت. 

وقالت شاؤول للبرنامج، "إنني أعيش حالة تخبط، وعدم وضوح، هذه حالة أصعب بكثير من القول أن ابني حيا أو ميت".

وأشارت شاؤول إلى أن ابنها متواجد بأسر حماس منذ أربع سنوات، دون أن تقوم حكومة نتنياهو بفعل أي شيء لإعادته.

واتهمت شاؤول نتنياهو، بأنه يرسل الجنود إلى الحرب، ولا يفعل أي شيء لاستعادتهم، وأنه هو من يعطل صفقة التبادل مع حماس.

وأكدت شاؤول، أنها معاناتها تتزايد يوما بعد يوم، وطالبت من حكومة نتنياهو إعادته.

ووجهت شاؤول رسالة واضحة لنتنياهو قائلةً: "إذا كانت حماس معنية بصفقة تبادل، فلماذا تنتظر يا بيبي، أعطهم ما يريدون أريد منك جوابا، أنا والدة الجندي أرون شاؤول، وإلى متى سوف أنتظر عودة ابني؟". 

وأضافت: "ابني ليس ميتا، ربما هو حي، أنه مصاب، وأنا اؤمن بهذه الخيارات،  ويجب على الجميع أن يفهم أن أرون اختطف حيا، ولم يمت، ولا أحد يعرف عنه شيئا، حتى حكومة إسرائيل".

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