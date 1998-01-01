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هذه هي اعترافات ناحِر بناته الثلاث في السعودية!

السبت 28 أبريل 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه هي اعترافات ناحِر بناته الثلاث في السعودية!



وكالات / سما /

قدم ناحِر بناته الثلاث في حي ّ الروضة بمكة المكرمة، اعترافا يفيد بأنّه أقدمَ على قتلهنّ لـ"یستريح"، والسبب في ذلك عدم امتلاك بناته لھوية وطنیة بسبب زواجه بطريقة غیر نظامیة من أفريقیة.

وأكد مصدر أمني لاحدى الصحف السعودية أن الجاني حاول الانتحار بعد جريمته بالقفز من أعلى كوبري حي الروضة، قبل أن تلقي الجھات الأمنیة القبض علیه. 

وأشار إلى أنه قد اعترف بجريمته دون اي تردد، وكان يبكي طول الوقت من ھول الصدمة، وكان يتعرض لنوبات ھیستیرية ويطلق عبارات مثل: "أنا لم أذبح بناتي". 

وكانت شرطة مكة المكرمة أوضحت في بیان لھا ملابسات جريمة نحر أب بناته الثلاث البالغات من العمر 6 سنوات، و4 سنوات، وسنتین، لافتة إلى أنه تم القبض على الجاني البالغ من العمر 33 عاما. 

وأوضحت الزوجة "فاطمة محمد خليل"، والدة البنات الضحايا (ريناد، وريماس، وريتاج)، إن زوجها، أعطاھا حبوبًا منومة قبل أن ينفذ الجريمة؛ لكنھا استیقظت وشاھدته وھو ينحر الطفلة الثالثة بعد أختیھا. 

هذا وأشارت إلى أن زوجها كان يسعى لقتلها أيضًا، مشددة أنھا "لن تسامحه أبدًا على الجريمة الشنیعة التي ارتكبھا".

#اعترافات #السعودية

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