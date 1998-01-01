جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مستشرق يكشف مشاكل إسرائيل في مواجهة مسيرة العودة بغزة

السبت 28 أبريل 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشرق يكشف مشاكل إسرائيل في مواجهة مسيرة العودة بغزة



القدس المحتلة / سما /

 تحدث مستشرق إسرائيلي، السبت، عن "الإشكاليات التي تواجهها إسرائيل مع استمرار مسيرات العودة الفلسطينية في قطاع غزة، ودخولها الجمعة الخامسة، رغم النجاح الإسرائيلي حتى اللحظة في عدم تمكين الفلسطينيين من اجتياز خط الهدنة".

وأضاف عاموس غلبوع، في مقال نشره موقع "نيوز ون"، أن الإشكاليات الإسرائيلية مع مسيرات العودة تزداد مع مرور الوقت، لا سيما أن هذه المسيرات من المقرر أن تستمر حتى يوم الخامس عشر من مايو/ أيار القادم، حيث ستصل ذروتها في أعداد المشاركين".

وأوضح غلبوع، وهو عميد احتياط في الجيش الإسرائيلي، أن "العنوان المعلن لهذه المسيرات هو تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بالعودة إلى داخل إسرائيل، من خلال اقتحام الجموع البشرية للجدار الحدودي مع قطاع غزة من جهة الشرق، وهم يرفعون أعلام فلسطين، وبذلك يحققون لأنفسهم صورة الانتصار، ما يكشف النقاب عن عدة إشكاليات لإسرائيل، في مقابلها عدة إنجازات للفلسطينيين".

وقال غلبوع، وهو مستشار سابق في مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية للشؤون العربية، إن "المشكلة الأولى لإسرائيل تتعلق بالضحايا الفلسطينيين، فالعالم يجد صعوبة في تقبل زيادة أعداد القتلى والجرحى من المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، لا سيما أن المصدر الوحيد لبث هذه الأعداد هي وزارة الصحة الفلسطينية، في حين تتلقى الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام العالمية هذه الأرقام كما هي، باعتبارها أدلة واضحة على أن إسرائيل تقتل مدنيين سلميين فلسطينيين".

وتابع: "المشكلة الكبرى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية هي أيضا تأخذ هذه الأرقام كما هي، وتتبناها، ولا تسعى لفحصها والتأكد منها، بحيث إن بعضا من مراسلينا الإسرائيليين للشؤون الفلسطينية تحولوا ناطقين باسم المتظاهرين الفلسطينيين".

وقال غلبوع، الذي ألف سلسلة كتب عن المخابرات الإسرائيلية، ويكتب بشكل دوري في الصحافة الإسرائيلية، إن "المشكلة الثانية التي تواجه إسرائيل تتعلق بتراجع روايتها أمام نظيرتها الفلسطينية، في ظل أن هناك سلسلة شواهد ميدانية تتناقلها وسائل الإعلام العالمية باتت هي السبق الإخباري الأول في تغطية هذه المسيرات".

وضرب على ذلك أمثلة حية من خلال مقتل عدد من الفلسطينيين ذوي المكانة المميزة بين قتلى هذه المسيرات، ومنهم مثلا: "الصحفي والمعاق والطفل الصغير على حدود غزة"، مضيفا: "طالما أن الصحافة العالمية تحب مثل هذه القصص الإنسانية، فإن إسرائيل تتحول بنظر المجتمع الدولي إلى دولة قاتلة، تقتل المعاقين، وتصدر أوامرها لاستهداف الصحفيين".

ورأى غلبوع أن "المشكلة الإسرائيلية الثالثة تكمن في قدرة الرواية الفلسطينية على الرواج والتسويق، وهي السلاح المركزي للفلسطينيين، بحيث إنك لا تعثر على صحفي أو قيادي أو زعيم فلسطيني يخرج ضد هذه المسيرات، وهناك شبه إجماع فلسطيني عليها، ولم تتمكن إسرائيل حتى اللحظة من إحداث تشققات في هذا الإجماع الفلسطيني خلف هذه المسيرات".

أخبار ذات صلة

حدود غزة -ارشيفية

الإحتلال يستعد لفتح تحقيق في حالات قتل شهداء مسيرة العودة بغزة

اسرى

صور.. جنود الاحتلال الاسرى لدى المقاومة بغزة يشاركون مسيرة العودة الكبرى

ارشيفية

مستوطنون بغلاف غزة يغادرون منازلهم مع انطلاق مسيرة العودة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان في اول رد على مسيرة العودة : هل علينا ان نوزع الورود عليهم؟

ايزنكوت- ارشيف

آيزنكوت يشكل فريق لبحث أحداث مسيرة العودة على حدود القطاع

أورن شاحور - ارشيف

جنرال إسرائيلي يطالب بمحاورة حماس تجنبا لتوسيع مسيرة العودة

الأكثر قراءة اليوم

﻿ولي العهد السعودي: حان الوقت لعلاقة جديدة بين تل أبيب و الرياض

مستشرق يكشف مشاكل إسرائيل في مواجهة مسيرة العودة بغزة

فتح معبر رفح ايام السبت والاحد والاثنين امام المسافرين في كلا الاتجاهين

هنية: الاطباق الطائرة ارعبت المحتل فما بالكم لو انطلقت الصواريخ

طهران تريد "حفظ ماء" الوجه.. ترقب في إسرائيل لضربة إيرانية محتملة

استشهاد طفل متأثرا بجراح اصيب بها امس بغزة

ليبرمان في واشنطن : السلام مع الفلسطينيين مجرد وهم والسذج فقط يعتقدون ان ذلك ممكنا

الأخبار الرئيسية

البزم: الأفراد الذين نفذوا استهداف موكب الحمد الله هم ذاتهم الذين نفذوا محاولة اغتيال أبو نعيم

مجلس وطني

خريشة: اكثر من مئة عضو في المجلس الوطني الفلسطيني يطالبون بتأجيل انعقاده

حدود غزة -ارشيفية

واللا العبري: حماس تسخن الحدود والجيش وضع العلامة على الخط الأحمر لأحداث مايو

هنية- ارشيف

‏هنية للرئيس عباس: لا نسعى لتشكيل إطار مواز لمنظمة التحرير ولا لجنة إدارية في غزة

جيش الاحتلال - ارشيف

بالفيديو: جيش الاحتلال يعلن عن سياسة الاستهداف الجديدة في غزة