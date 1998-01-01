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عارضة مغربية تكشف عن “طقوس شيطانية” في حفلات الجنس لبرلسكوني

الجمعة 27 أبريل 2018 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عارضة مغربية تكشف عن “طقوس شيطانية” في حفلات الجنس لبرلسكوني



روما / وكالات /

كشفت عارضة أزياء مغربية تدعى إيمان فاضيل، بعض التفاصيل المثيرة عن الليالي الحمراء لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني البالغ من العمر 81 سنة.

وأكدت أن بعض الطقوس الغريبة كانت تجري وراء أسوار فيلا برلسكوني بمنطقة أركوري بضواحي ميلانو، و ذهبت إلى القول إنه ينتمي إلى “طائفة شيطانية”، وأن بعض الطقوس “الشيطانية” الغريبة، كانت تجري في طابق سفلي في الفيلا.

وذكرت أن حفلات الجنس الجماعي التي يطلق عليها اسم “البونغا بونغا”، كانت تجري بشكل دائم في فيلا برسلكوني و أن مجموعة من الفتيات يرقصن عاريات بحضور شخصيات سياسية رفيعة على رأسها برلسكوني، حين كان رئيسا للحكومة في إيطاليا.

وفي حوار مع صحيفة “إل فاطو كوتيديانو” الإيطالية قالت عارضة الأزياء المغربية، البالغة من العمر 33 سنة، إنها دخلت أول مرة فيلا برلسكوني في2011، وظلت ترتادها لمدة ليست طويلة، وبررت ذلك بكونها كانت تبحث عن العمل.

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن المغربية قولها إنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لكتاب تتناول فيه مجموعة من الأسرار حول حفلات الجنس الجماعي لبرلسكوني.

وكان اسم برلسكون ارتبط قبل سنوات بفضيحة ألقت بظلالها عليه، مع عارضة مغربيةً أخرى هي كريمة المحروق ، و التي عرفت باسم “روبي“. وتمت متابعة برلسكوني بممارسة الجنس معها وهي قاصر،في الـ17 من العمر، وصدر حكم قضائي عليه بالسجن بسبع سنوات، لكن محكمة الاستئناف برأته بعد ذلك.

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