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إطلالة أنيقة بالملابس من الساتان

الخميس 26 أبريل 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلالة أنيقة بالملابس من الساتان



وكالات / سما /

تتربع خامة الساتان على عرش الموضة النسائية في ربيع/صيف 2018، لتبوح برقة وأنوثة المرأة وتمنحها إطلالة أنيقة وفخمة.

وقال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إن مشكلة الساتان تتمثل في أنه يبدو كملابس "اللانجيري" لذا فإن تنسيقه يتطلب حساً عالياً، موضحاً أنه يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق بلوزة ساتان ذات لون كلاسيكي كالأبيض أو الأزرق السماوي، مع تنورة القلم الرصاص (Pencil Skirt) ذات القصّة الضيقة، على أن تتحلى الإكسسوارات بالبساطة والهدوء.

ولإطلالة كاجوال تناسب أنشطة أوقات الفراغ يمكن تنسيق بلوزة ساتان مع سروال جينز، وبالطبع يعد الفستان الساتان خياراً مثالياً للحفلات، على أن يتم تنسيقه مع حذاء بكعب عال وحقيبة كلاتش وأقراط فخمة لافتة للأنظار.

#الساتان #ملابس

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