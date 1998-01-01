إسبانيا تعثر على شحنة "كوكايين" داخل حاوية موز!

وكالات / سما /

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن الشرطة عثرت داخل حاوية شحن على نحو تسعة أطنان من مخدر الكوكايين، كانت مخبأة في شحنة موز قادمة من كولومبيا، وهو رقم قياسي لدخول المخدرات أوروبا.

وأعلن وزير الداخلية، خوان اغناسيو زويدو، أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص، بينهم أربعة في إسبانيا واثنان في مدينة ليون الفرنسية، بعدما ضبطت عناصر الشرطة ومسؤولو الجمارك كمية من الكوكايين تبلغ 8.74 أطنان، على متن سفينة شحن رست الأحد، في ميناء الجزيرة الخضراء جنوب البلاد.

مع 101 مليون طن شحنات دخلت عن طريقه عام 2017، يعد ميناء الجزيرة الخضراء أكثر موانئ الشحن ازدحاما، وهو مدخل رئيسي للكوكايين إلى أوروبا.

ففي يناير الماضي، ضبطت السلطات ستة أطنان من مخدر الكوكايين هناك. وتعهد زويدو اليوم الأربعاء، بمحاربة المهربين "وإبقاء المخدرات بعيدة من الشوارع."