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4 حيل تحقّق لك الثراء

الخميس 26 أبريل 2018 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 حيل تحقّق لك الثراء



وكالات / سما /

يساعد توفير المال على التقاعد في سن أصغر للاستمتاع بالعالم في وقت أقرب، ويمكن أن يعني بناء منزل الأحلام، كما يمحنك سلام وطمأنينة حتى في الأوقات التي لا تحتاج إليه فيها.

في هذا التقرير نستعرض 5 نصائح وحيل لادخار المال من رجال حققوا مليارات الدولارات بأنفسهم، بحسب مجلة "Reader's Digest" الأمريكية.

لا للميزانية

يوصي ديفيد باتش، مؤسس موقع مؤلف كتاب "SMART COUPLES FINISH RICH" وأحد كتاب "نيويورك تايمز"، بتجاهل إعداد ميزانية. ويقول: "أنت مشغول للغاية، وستصاب بالإحباط والفشل، فبدلا من إعداد ميزانية، قم بـ"أتمتة" (تحويل كل شيء إلى أتوماتيكي) حياتك المالية، فعندما تكون تلقائية، لا يمكنك الفشل".

ويشمل ذلك إيداع الراتب الخاص بك تلقائيا في مصرف، ويوصي أيضا بأتمتة جميع الفواتير، بما في ذلك أقساط السيارة وأقساط الرهن العقاري وفواتير بطاقات الائتمان.

لا تقرض المال للأصدقاء أو العائلة

لا ينبغي أن يقاس حب العائلة والأصدقاء بمدى كرمك، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك بالضبط ما يحدث، وإذا لم تقرض المال يكون هناك توتر في العلاقة، وإذا قمت بذلك، قد لا تحصل على المال مرة أخرى وستجد نفسك مستاء من كل ذلك.

يقول باتش: "سوف تفقد كل من صديقك والمال، عليك أن تعلم أنت لست بنكا".

وإذا كنت مضطرا إلى إقراض المال إلى شخص قريب أو عزيز، فتأكد ألا يكون القرض مفتوحا، وأن يكون هناك جدول زمني للسداد.

#الثراء #الاقراض #الفواتير

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