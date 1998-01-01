نتنياهو : جهود دبلوماسية سرية كبيرة لاستعادة جنودنا بغزة وحماس تنفي

عكا للشؤون الإسرائيلية

نفت حركة حماس اليوم الاربعاء، وجود أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي حول صفقة تبادل أسرى جديدة.

وبحسب بيان للحركة وصل " سما" نسخةً عنه، أنّ ما نشره مكتب نتنياهو محض افتراءات وأكاذيب على شعبه للتغطية على فشله في إدارة هذا الملف.

وكان مكتب رئيس الوزراء في الحكومة الإسرائيلية ذكر ظهر اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة "بن يامين نتنياهو" ومنسق الأسرى والمفقودين "يارون بلوم" التقوا اليوم مع عائلة المفقود في غزة "أفرهام منغستو".

ووفق بيان لمكتب رئيس الوزراء فإن اللقاء جاء كجزء من العلاقة المستمرة بين رئيس الوزراء وأُسر الجنود والمدنيين الذين تحتجزهم حماس.

وبحسب البيان فقد أطلع رئيس الوزراء العائلة على الجهود الدبلوماسية والسرية الهائلة التي تهدف إلى إعادة جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين من قطاع غزة .

كما عرض "نتنياهو" امام أسرة منغستو أنشطة منسق الأسرى ومسؤولي فريقه الذي يتألف من ممثلين لقوات الأمن الذين يعملون في جميع الأوقات وبأي طريقة ممكنة من أجل تحقيق هذا الهدف.