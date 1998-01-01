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الولايات المتحدة.. تعرية فتاة سوداء أثناء اعتقالها (فيديو)

الأربعاء 25 أبريل 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة.. تعرية فتاة سوداء أثناء اعتقالها (فيديو)



واشنطن / وكالات /

أقدم أفراد الشرطة في ولاية ألاباما على اعتقال شابة من أصول إفريقية، داخل مطعم "Waffle House"، وهددوها بكسر يدها أمام الجميع.

وتشير صحيفة واشنطن بوست التي نشرت شريط فيديو عن الحادثة، إلى أن تشيكيسيا كليمنز (25 سنة)، كانت تجلس على الكرسي في المطعم بينما أمسكها أحد رجال الشرطة من يدها ورقبتها. وحاولت الشابة إيضاح سبب الخلاف مع عاملة المطعم، وأنه لا حاجة لاستخدام القوة.

ولكن عناصر الشرطة رفعوا المرأة من على الكرسي وطرحوها أرضا، ما أدى إلى تعرية صدرها، وهي تصرخ متسائلة: "هل أنتم جادون؟ ماذا ارتكبت؟". وحاولت المرأة تغطية صدرها العاري، ولكن أفراد الشرطة طالبوها بالتوقف عن المقاومة، حتى أن أحدهم هددها بكسر يدها، وبدأ آخر بالضغط على رقبتها، ما جعلها تصرخ أنه يريد خنقها.

واتهم أفراد الشرطة المرأة بشتمهم ومقاومتهم، بحسب والدتها. وقالت موضحة إن سبب كل هذا كان رفض ابنتها تسديد 50 سنتا إضافية قيمة الأواني البلاستيكية. وأنها كانت في انتظار المدير لتقديم شكوى، وفجأة حضر رجال الشرطة.

وتشير الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت، صباح يوم الأحد 22 أبريل الجاري، وتسببت في احتجاجات أمام المطعم واعتقال شخص واحد.

#الولايات المتحدة #تعرية #فتاة سوداء

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