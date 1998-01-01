قرد ينتقم بشكل قاس من "سائح ظريف"

غرائب و عجائب

لم يطبق أحد السائحين المثل الصيني "لا تفعل للآخرين ما لا تود أن يفعلوه لك"، فهاجم قردا في المعبد الصيني، إلا أن الآية انقلبت عليه.

وكان الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، يزور "معبد شيتيان" بمقاطعة فوجيان في شرق الصين.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سائحا حاول دفع قرد ورميه في الماء، إلا أن ردة فعل الحيوان كانت سريعة، فعاد ليلاحق الشخص ويهاجمه.

وتابعت الصحيفة أن السائح طلب من أحد أصدقائه أن يصوره وهو يقوم بدفع القرد، مشيرة إلى أن الغرض كان هو "المزاح".

وحاول الرجل الاختباء داخل المعبد، معتقدا أن القرد لن يتبعه، لكنه وقع في المحظور، حيث انفردت به مجموعة من القردة هناك ولقتنه درسا قاسيا لن ينساه.